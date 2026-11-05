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Kayserispor milli araya galibiyetle girmeyi hedefliyor

Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanına hazırlanıyor; Atila Gerin ve Taulant Seferi, milli ara öncesi galibiyet hedefini ve moralin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:51

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor milli araya galibiyetle girmeyi hedefliyor

Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanına odaklandı

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Atila Gerin idaresinde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. Takım, geçen hafta sahasında elde ettiği Muğlaspor’u 6-0 galibiyetinin moralini yanına alarak milli ara öncesi ritmini korumayı hedefliyor.

antrenman ve hazırlık süreci:

Antrenmanı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Gerin, Muğlaspor karşısındaki skoru hem oyuncular için önemli bir moral kaynağı hem de düzeltilmesi gereken noktaları görmek açısından faydalı bulduklarını söyledi. Gerin, "Bizim adımıza skor olarak muhteşem bir hafta geçti. Bizim için çok kıymetliydi" diyerek takımda olumlu hava olduğunu belirtti. Ayrıca Gerin, Bursaspor'un gol averajıyla öne geçtiğini; kendilerinin ise bu dezavantajı telafi ederek tekrar gol averajını ele geçirdiklerini ve bunun oyunculara moral verdiğini ifade etti.

zirve hedefi ve maç öncesi mesajlar:

Teknik direktör milli ara öncesi kadrolarının yukarıda kalmak için Ümraniyespor maçını kazanmak istediğini vurguladı: "Çok önemli bir maç var önümüzde. Keyfini yaşadık, bir kenara koyduk, yola devam edeceğiz. Bu hafta da milli aradan önce Allah nasip ederse kazanarak yukarıda kalıp tekrar 15 günlük arayı değerlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz." Gerin, hem kazanırken hem de kaybederken çıkarılacak dersler olduğunu, takımın her iki durumda da gelişime açık bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.

Forvet hattından Taulant Seferi de maçların her birinin ayrı önem taşıdığını söyledi. Seferi, önceki haftalarda istenilen sonuçların alınamadığı Batman ve Pendik karşılaşmalarına atıfta bulunarak, Muğlaspor galibiyetinin ardından takımın yeniden moral bulduğunu, ligde her galibiyetin ayrı önem arz ettiğini belirtti.

Kayserispor, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Ümraniyespor karşısına çıkacak. Teknik ekip ve oyuncular, milli ara öncesi bu maçı bir fırsat olarak görüyor ve galibiyetle devre arasına daha güçlü girmeyi hedefliyor.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN; &quot;ZİRVE YARIŞINDAN KOPMADAN YOLUMUZA DEVAM ETMEK...

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN; "ZİRVE YARIŞINDAN KOPMADAN YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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