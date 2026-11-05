Dolar 50,0439 +0,04%
Euro 56,2902 +0,07%
Bist 11.459,64 -0,16%
Altın Gram 6.670,21 +1,78%
EUR/USD 1,1226 -0,08%
Brent Petrol 96,18 +1,65%
--°

Bayrağı dalgalandıran genç judocuya Ümraniye'de görkemli karşılama

Dakar 2026'da judo 44 kiloda altın kazanan Sema Nur Yüksel, Ümraniye'de davul zurna eşliğinde karşılandı; hedef büyük olimpiyatlarda yine zirve.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:50

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 14:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bayrağı dalgalandıran genç judocuya Ümraniye'de görkemli karşılama

dakar zaferinin ardından Ümraniye'de coşku:

Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda judo kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Sema Nur Yüksel, memleketi İstanbul’da davul zurna ve büyük bir kalabalıkla karşılandı. Ümraniye Belediyesi bünyesindeki tören, Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü formasıyla dünya zirvesine çıkan genç şampiyon için düzenlendi ve sporcular, antrenörler ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

şampiyonun sözleri ve teşekkürleri:

Havaalanından itibaren hissedilen ilginin kendisini motive ettiğini söyleyen Sema Nur Yüksel, başarısının ardındaki en büyük unsurun destek ve emeğe dayandığını vurguladı. Sema, "Finale çıkarken tek düşündüğüm bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’mızı okutmaktı" ifadelerini kullandı. Genç judocu, sekiz yıllık değil yedi yıllık spor geçmişine işaret ederek antrenörlerine özel teşekkür etti.

Sema Nur, küçükken kendisine "O olimpiyatı bir gün yaşayacaksın" diyen Derya Hoca ile maç sonrası eksiklerini tamamlayan Ramazan Hoca'ya şükranlarını sundu ve "Bu daha başlangıç, asıl büyük olimpiyatlarda da altın madalyayı ülkeme getirmek istiyorum" diye ekledi.

belediyenin ve başkanın değerlendirmesi:

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, milli sporcunun azmi ve disiplinini överek genç sporcuya dair beklentilerini paylaştı. Başkan Yıldırım, "Sema inancından asla taviz vermedi, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. Bizler sadece vesileyiz; asıl başarı Sema’nın kendi azmi, hocalarının emeği ve anne-babasının duaları sayesinde geldi" diye konuştu ve gelecekte büyükler kategorisinde daha çok zafer beklediklerini dile getirdi.

Program, konuşmaların ardından Sema Nur Yüksel’e yapılan hediye takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Tören, hem ilçede hem de spor çevrelerinde genç sporculara örnek teşkil edecek bir karşılama olarak kayda geçti.

DAKAR 2026 YAZ GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI&#039;NDA JUDO KADINLAR 44 KİLODA ALTIN MADALYA KAZANARAK...

DAKAR 2026 YAZ GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA JUDO KADINLAR 44 KİLODA ALTIN MADALYA KAZANARAK GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN MİLLİ SPORCU SEMA NUR YÜKSEL, MEMLEKETİ İSTANBUL'DA DAVUL ZURNAYLA VE COŞKULU BİR KALABALIKLA KARŞILANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cristiano Ronaldo milli formaya veda etti: 23 yıllık portekiz yolculuğu sona erd...
images

Ümraniyespor deplasmanda Kayserispor'u ağırlıyor: maçın hakemi açıklandı
images

Kayserispor milli araya galibiyetle girmeyi hedefliyor
images

Storck: Alanyaspor sonrası Beşiktaş sınavına hazır olmalıyız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Girlevik'te koruma odaklı imar düzenlemesi askıya çıktı, itiraz süresi 9 kasım 2026'ya kadar

Birecik'te huzur vurgusu: güvenlik ve asayiş önlemleri gözden geçirildi

bir bağışla birden fazla hayata umut olmak mümkün

Selahattin Eyyubi'ne yeni asfaltla daha güvenli ulaşım

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam