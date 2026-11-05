Bayrağı dalgalandıran genç judocuya Ümraniye'de görkemli karşılama

dakar zaferinin ardından Ümraniye'de coşku:

Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda judo kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Sema Nur Yüksel, memleketi İstanbul’da davul zurna ve büyük bir kalabalıkla karşılandı. Ümraniye Belediyesi bünyesindeki tören, Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü formasıyla dünya zirvesine çıkan genç şampiyon için düzenlendi ve sporcular, antrenörler ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

şampiyonun sözleri ve teşekkürleri:

Havaalanından itibaren hissedilen ilginin kendisini motive ettiğini söyleyen Sema Nur Yüksel, başarısının ardındaki en büyük unsurun destek ve emeğe dayandığını vurguladı. Sema, "Finale çıkarken tek düşündüğüm bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’mızı okutmaktı" ifadelerini kullandı. Genç judocu, sekiz yıllık değil yedi yıllık spor geçmişine işaret ederek antrenörlerine özel teşekkür etti.

Sema Nur, küçükken kendisine "O olimpiyatı bir gün yaşayacaksın" diyen Derya Hoca ile maç sonrası eksiklerini tamamlayan Ramazan Hoca'ya şükranlarını sundu ve "Bu daha başlangıç, asıl büyük olimpiyatlarda da altın madalyayı ülkeme getirmek istiyorum" diye ekledi.

belediyenin ve başkanın değerlendirmesi:

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, milli sporcunun azmi ve disiplinini överek genç sporcuya dair beklentilerini paylaştı. Başkan Yıldırım, "Sema inancından asla taviz vermedi, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. Bizler sadece vesileyiz; asıl başarı Sema’nın kendi azmi, hocalarının emeği ve anne-babasının duaları sayesinde geldi" diye konuştu ve gelecekte büyükler kategorisinde daha çok zafer beklediklerini dile getirdi.

Program, konuşmaların ardından Sema Nur Yüksel’e yapılan hediye takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Tören, hem ilçede hem de spor çevrelerinde genç sporculara örnek teşkil edecek bir karşılama olarak kayda geçti.

DAKAR 2026 YAZ GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA JUDO KADINLAR 44 KİLODA ALTIN MADALYA KAZANARAK GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN MİLLİ SPORCU SEMA NUR YÜKSEL, MEMLEKETİ İSTANBUL'DA DAVUL ZURNAYLA VE COŞKULU BİR KALABALIKLA KARŞILANDI.