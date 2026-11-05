Storck: Alanyaspor sonrası Beşiktaş sınavına hazır olmalıyız

maç öncesi değerlendirme:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde takımın moralinin yüksek olduğunu belirtti. Storck, Alanyaspor karşısında elde edilen 5-0'lık galibiyetin takımda olumlu bir hava yarattığını, ancak bu maçın geride kaldığını ve şimdi daha büyük bir sınavın önlerinde olduğunu söyledi.

Storck, maç boyunca hem savunma hem hücumda pozitif bir oyun sergilediklerini, maç haftasında yoğun çalıştıklarını ve oyuncuların antrenmanlara iyi hazırlandıklarını ifade etti. Teknik adam, takımın adım adım geliştiğini vurgulayarak Beşiktaş karşısına hazırlıklı çıkmak istediklerini aktardı.

hazırlık ve taktik öncelikleri:

Antrenman programında fitness çalışmasıyla başlayan ekip, saha ısınmasının ardından bitiriciliğe odaklanacak. Storck, özellikle bitiriciliğin çok önemli olduğunu; Alanya maçının ikinci yarısında gol fırsatlarını değerlendirdiklerini ve bu verimliliği sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Teknik sorumlunun hedefi net: her maçta galibiyet için mücadele etmek. Storck, Beşiktaş karşısında puan veya puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

tongya'nın açıklamaları ve kulübe bağlılık:

Futbolcu Franco Tongya, Alanyaspor maçındaki performanstan memnun olduğunu, takımın çok gol atmasının moral verdiğini söyledi. Tongya, Pedro ve Tiago'nun ilk gollerini atmış olmalarının takımı sevindirdiğini ve genç oyuncuların verilen şansı iyi kullandığını belirtti.

Tongya, Beşiktaş maçının büyük bir sınav olacağını, iyi hazırlandıklarını ve geçen sezon olduğu gibi tekrar gol atma hedefiyle sahada olacaklarını ifade etti. Transfer iddialarına değinen oyuncu, Gençlerbirliği'nde kendisine iyi davranıldığını, kulübün oyuncusu olduğunu ve gitmek istediğini beyan etmediğini söyledi. Tongya, isterse uzun süre burada kalsa da başka bir takıma transfer olsa da mutlu olacağını ekledi.

Gençlerbirliği, Alanyaspor galibiyetinin yarattığı ivmeyi koruyup Beşiktaş karşısında da disiplinli bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Storck ve oyuncuların vurguladığı ana unsurlar, hazırlık yoğunluğu, bitiricilik ve takım içindeki genç oyuncuların katkısı olarak öne çıkıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BERND STORCK BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİNDE, "BU MAÇ GERİDE KALDI ARTIK DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR. ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR BEŞİKTAŞ MAÇI VAR. BÖYLE BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI DA HAZIR OLMAMIZ LAZIM" DEDİ.