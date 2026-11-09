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Umut Yılmaz'dan 10 Kasım'da Atatürk'ün mirasına sahip çıkma çağrısı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 10 Kasım mesajında Atatürk'ün bağımsızlık ve çağdaşlaşma mirasının korunması ile gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Umut Yılmaz'dan 10 Kasım'da Atatürk'ün mirasına sahip çıkma çağrısı

Umut Yılmaz'ın 10 Kasım mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesi ve bu mücadelenin milletimize kazandırdığı değerlerin önemine dikkat çekti.

Atatürk'ün liderliği ve milletin bağımsızlık ruhu:

Yılmaz, Atatürk'ü yalnızca bir komutan veya devlet adamı olarak değil; milletin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olarak tanımladı. En zor koşullarda dahi bağımsızlıktan vazgeçmeyen Türk milletinin, Atatürk önderliğinde verdiği Millî Mücadele'nin tarihimizde ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu:

Mesajında Cumhuriyetin korunmasının sözde kalmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu görevin çalışmak, üretmek ve ülkeye değer katmakla yerine getirilebileceğini söyledi. Atatürk'ün çağdaşlaşma, bilim, eğitim ve kalkınma hedeflerinin bugün de yol gösterici olduğunu ifade ederek, çocuklar ve gençlerin iyi eğitim almasının Türkiye'nin geleceği açısından kritik olduğuna işaret etti.

Yılmaz, çocukların daha iyi eğitim imkânlarına kavuşması ve gençlerin hayallerini gerçekleştirebilecek fırsatlar bulmasının toplumun güçlenmesi için temel şartlardan olduğunu anlattı. "Geleceğin temeli, bugün çocuklarımıza ve gençlerimize sunduğumuz imkânlarla atılır" sözleriyle bu yaklaşımı özetledi.

Umut Yılmaz, sözlerini Atatürk'ün fikirlerinin ve bağımsızlık anlayışının gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek tamamladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anarken, vatanın bağımsızlığı için can veren tüm kahramanları da şükranla yad etti.

Yılmaz son olarak, bırakılan mirasa sahip çıkmanın ve ülke için daha çok çalışmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ORTAYA KOYDUĞU BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN, MİLLETİMİZE KAZANDIRDIĞI DEĞERLERİN VE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE İDEALİNİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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