Müze turunda 10 kasım anısı: Vali Yılmaz Atatürk'ün eşyalarını inceledi

Vali Yılmaz'ın ziyaret programı:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Cumhuriyet Tarihi Müzesini ziyaret etti. Ziyarete Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de katıldı. Heyet, müze yetkililerinden koleksiyondaki eserler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait kişisel eşyalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Müzede sergilenen eşyaların önemi:

Müze yetkililerinin aktardığı bilgiler doğrultusunda, sergilenen objeler hem Cumhuriyet tarihinin somut tanıkları hem de Atatürk'ün günlük yaşamına dair ayrıntılar sunuyor. Vali Yılmaz, eserleri incelerken Atatürk'ün kullandığı eşyaların ziyaretçiler üzerinde duygusal bir etki bıraktığını belirtti ve bu tür koleksiyonların tarih bilincinin korunmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Yılmaz, müzeyi öncülük ederek hayata geçiren Anadolu Üniversitesi'ni takdir ederek, böylesi mekânların genç kuşakların tarihle bağ kurmasına katkı sağladığını söyledi. Ziyaret sırasında müze yetkilileri, sergilenen objelerin korunması ve eğitici yönlerinin güçlendirilmesine dair bilgiler aktardı.

Atatürk Lisesi sergisi ve okuldaki sohbet:

Vali Yılmaz ve beraberindeki heyet, müze gezisinin ardından Atatürk Lisesinde 10 Kasım dolayısıyla hazırlanan sergiyi de gezerek inceledi. Sergi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan materyaller ile tarihi belgeler yer aldı. Ziyaret sonrası Vali Yılmaz, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek serginin hazırlanış süreci ve eğitimde tarihin öğretilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğini hatırlatarak 'başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz' dedi. Ayrıca Atatürk'ün eşyalarına bakınca onun yaşamındaki disiplin ve titizliğin öne çıktığını ifade ederek, bu duygularla şehitleri ve gazileri 'minnetle, şükranla yâd ettiğini' belirtti.

Program, müze ve okul sergilerinin gezilmesi ve katılımcılarla yapılan kısa sohbetlerle sona erdi; yetkililer, benzer etkinliklerin sürdürülmesinin kültürel ve eğitsel açıdan önemine dikkat çekti.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ PROGRAMLARI KAPSAMINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET TARİHİ MÜZESİ'Nİ VE ATATÜRK LİSESİ BÜNYESİNDE HAZIRLANAN SERGİYİ ZİYARET ETTİ.