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Umre ödüllü kitap yarışmasında liselerde yeni heyecan

Şahinbey Belediyesi, liselere Salih Suruç'un Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed’in Hayatı kitabını dağıttı; Umre ödüllü okuma yarışmasının sınavı 18 Aralık.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Umre ödüllü kitap yarışmasında liselerde yeni heyecan

yarışmanın amacı ve hazırlıkları:

Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Umre ödüllü kitap okuma yarışması için hazırlıklar yeniden başladı. Proje, gençlere düzenli okuma alışkanlığı kazandırmayı ve Hazreti Muhammed’in hayatını daha yakından tanımalarını sağlamayı hedefliyor.

Bu yıl yarışma kapsamında Şahinbey ilçesindeki liselerde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine Salih Suruç tarafından kaleme alınan Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed’in Hayatı kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı. Kitaplar, öğrencilerin yarışma sürecine hazırlanması için doğrudan okullara ulaştırıldı.

iş birliği ve kapsam:

Yarışma, Şahinbey Belediyesi ile birlikte Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü iş birliğinde yürütülüyor. 2017 yılında başlatılan ve geleneksel hale gelen proje kapsamında her yıl on binlerce kitap ücretsiz olarak dağıtılıyor ve öğrenciler arasında yeniden heyecan oluşturuyor.

Projenin bugüne kadar sağladığı kazanımlar arasında, gençler arasında okuma oranlarında artış ve Peygamber Efendimizin örnek hayatının genç nesillere aktarılması amaçları öne çıkıyor.

sınav ve ödüller:

Yarışmanın sınavı 18 Aralık tarihinde saat 09.30'da gerçekleştirilecek. Öğrenciler, dağıtılan kitaptan sorumlu olacak şekilde sınava hazırlanacak ve yarışmada dereceye giren öğrenciler Umre ziyareti ile ödüllendirilecek.

Şahinbey Belediyesi yetkilileri, projeyle bugüne kadar toplam 1.286 öğrencinin Umre ile ödüllendirildiğini, bu yılki yarışmanın da öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla beklendiğini belirtti.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN UMRE ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI İÇİN...

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN UMRE ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI. YARIŞMA KAPSAMINDA ŞAHİNBEY İLÇESİNDEKİ LİSELERDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE, YAZAR SALİH SURUÇ’UN KALEME ALDIĞI "ALLAH’IN ELÇİSİ HZ. MUHAMMED’İN HAYATI" İSİMLİ KİTAP DAĞITILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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