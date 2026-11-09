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Besni'de araç çarpışması: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Besni'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü A.E. yaralandı; hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Besni'de araç çarpışması: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

kaza özeti:

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

olay yeri ve araçlar:

Kaza, A.E. idaresindeki 02 AEZ 815 plakalı motosiklet ile M.K. yönetimindeki 02 AGC 922 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Olayın kesin nedeni için emniyet ekipleri inceleme yapıyor.

yaralı ve soruşturma:

Motosiklet sürücüsü A.E. yaralanırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Besni ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alıyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE, OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE, OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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