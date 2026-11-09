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Dağlarda çıntar bereketi: köylüler hem doğa hem gelir kazanıyor

Denizli'de yağışların ardından dağlık alanlarda çıntar bolluğu görüldü; mantar toplayanlar doğada yürüyüş yapıp kilogramı 100 liraya satıp ek gelir sağlıyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Dağlarda çıntar bereketi: köylüler hem doğa hem gelir kazanıyor

Çıntar bereketi dağlara taşındı

Denizli'de sonbahar yağışlarının ardından dağlık ve ormanlık alanlarda çıntar mantarı bolluğu dikkat çekti. Hafta sonunu fırsat bilen doğa ve mantar tutkunları, özellikle Çardak ilçesine bağlı Beylerli ve Söğüt mahalleleri çevresindeki arazilerde yoğun şekilde toplama yaptı.

doğada hem spor hem lezzet:

Çardak'a giden Mensur Aydemir, Mustafa Abaş, Gürkan İye ve İsmail Yönet dört arkadaş, sabah erken saatlerde çıktıkları yürüyüşte yaklaşık 3 saat boyunca arazide dolaşıp poşet ve kovalara mantar doldurdu. Toplanan çıntarlar doğrudan aile sofralarına götürülecek; Mustafa Abaş, çıntarı közde pişirilmiş ve bol yağlı soğanlı tariflerle yemeyi tercih ettiğini söyledi.

kırsalda gelir kaynağı:

Çıntar bolluğu kırsal yerleşimlerde de ekonomik hareketlilik sağladı. Bölge halkı topladıkları mantarları zaman zaman satışa çıkarıyor; vatandaşların aktardığına göre çıntarın kilogramı 100 liradan alıcı bulabiliyor. Mensur Aydemir böylece mevsimlik bir gelir kaynağı oluştuğunu belirtti ve orman köylerinde yaşayanların bundan memnun olduğunu söyledi.

Grup üyeleri, mantar toplamayı sadece ticari amaçlarla yapmadıklarını, aynı zamanda temiz hava ve spor için çıktıklarını vurguladı. İsmail Yönet da gezinin güzel bir doğa yürüyüşüne dönüştüğünü, dağların mantarla dolu olduğunu ifade etti.

Yerel halkın ortak görüşü, bu yıl yağışların uygun olması nedeniyle çıntar bulmanın kolaylaştığı ve toplama yapanların genellikle eli boş dönmediği yönünde.

DENİZLİ’DE SON YAĞIŞLARIN ARDINDAN DOĞADA BOL MİKTARDA YETİŞEN ÇINTAR MANTARI, HAFTA SONUNU FIRSAT...

DENİZLİ’DE SON YAĞIŞLARIN ARDINDAN DOĞADA BOL MİKTARDA YETİŞEN ÇINTAR MANTARI, HAFTA SONUNU FIRSAT BİLEN VATANDAŞLARI DAĞLARA ÇEKTİ. KİLOGRAMI 100 LİRADAN SATILAN ÇINTAR MANTARI HEM SOFRALARI ŞENLENDİRİYOR HEM DE KIRSALDA YAŞAYANLARA EK GELİR SAĞLIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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