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Belediye ekiplerinin enkaz müdahalesi için saha ve teorik eğitimleri tamamlandı

Adıyaman AFAD, Adıyaman, Gölbaşı, Besni ve Samsat belediye personeline enkazda arama-kurtarma konusunda teorik ve uygulamalı eğitim vererek müdahale kapasitesini güçlendirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Belediye ekiplerinin enkaz müdahalesi için saha ve teorik eğitimleri tamamlandı

Enkazda arama ve kurtarma eğitimi düzenlendi

Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından, Adıyaman, Gölbaşı, Besni ve Samsat belediyelerinde görev yapan personele yönelik enkazda arama ve kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitimler, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla planlandı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Program kapsamında katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerde enkazda arama-kurtarma faaliyetlerinde izlenecek yöntemler, müdahale süreçleri ve ekip çalışmasının önemi üzerinde duruldu. Teorik oturumlarda risk değerlendirmesi ve müdahale planlaması ele alınırken, uygulamalı bölümde saha yöntemleri ve koordinasyon uygulamaları üzerinde pratik yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla personelin muhtemel afet durumlarında koordineli ve etkin şekilde görev yapabilmesine yönelik bilgi ve tecrübeleri artırıldı. Eğitimler, ekiplerin hızlı karar alabilmesi ve sahada uyum içinde çalışabilmesi için tasarlandı.

Hedefler ve iş birliği:

Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim ve iş birliği çalışmalarıyla, afetlere karşı daha hazırlıklı, bilinçli ve müdahale kapasitesi yüksek yerel ekiplerin oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda yerel yönetimler ile sürdürülebilir eğitim programlarının devam ettirilmesine vurgu yapıldı.

ADIYAMAN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ADIYAMAN, GÖLBAŞI, BESNİ VE SAMSAT BELEDİYELERİNDE GÖREV...

ADIYAMAN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ADIYAMAN, GÖLBAŞI, BESNİ VE SAMSAT BELEDİYELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK ENKAZDA ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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