Atatürk'ün mirasıyla ikinci yüzyıla sorumluluk ve birlik çağrısı

Atatürk'ü anma ve sorumluluk vurgusu:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü olmadığını; cumhuriyetin kuruluşunda ortaya konan iradeyi, bağımsızlık mücadelesini ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğu yeniden hatırlama günü olduğunu kaydetti.

Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras, bağımsızlığına sahip çıkan ve geleceğini kendi iradesiyle inşa eden bir millettir sözünü hatırlatan Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en zor dönemlerde umutsuzluğa teslim olmak yerine bağımsızlığa inanarak bu inancı ortak bir mücadeleye dönüştürdüğünü vurguladı.

Cumhuriyetin anlamı ve çağdaşlaşma:

Şahin, cumhuriyeti yalnızca büyük bir zaferin ardından kurulan bir devlet olarak görmemek gerektiğini; cumhuriyetin milletin bağımsız yaşama kararlılığının, ortak geleceğe duyduğu güvenin ve kendi geleceğini tayin etme iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu ifade etti. Bu anlayışın yaşatılmasının yolunun ise eğitim, bilim, teknoloji ve üretimde ilerlemekten geçtiğini belirtti.

Atatürk'ün çağdaşlaşma hedefine, akıl ve bilime verdiği öneme ve millete duyduğu güvene dikkat çeken Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek emanet ettiği Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında geçmiş birikimi geleceğin imkânlarıyla buluşturmanın zorunlu olduğunu söyledi.

Gaziantep'in rolü ve gelecek hedefleri:

Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde gösterdiği direniş ve bağımsızlığa verdiği önemi anımsatan Şahin, şehrin bu mirası bilincinde olarak ülkenin geleceğine katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı. Çocukların daha iyi eğitim aldığı, gençlerin hayallerini gerçekleştirebildiği, kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer aldığı bir Türkiye için kent olarak gayret gösterdiklerini belirtti.

Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek milletimize emanet ettiği Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, geçmişimizin birikimini geleceğin imkânlarıyla buluşturmanın sorumluluğunu taşıyoruz ifadeleriyle Şahin, bu sorumluluğun somut eserlerle karşılanması gerektiğini vurguladı.

Mesajını kapatırken Şahin, 10 Kasım'ın yalnızca bir vedanın hüznünü taşımadığını; milletin ortak hafızasında yaşayan büyük bir idealin hatırlatıcısı olduğunu belirtti ve bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andığını; Millî Mücadele'nin kahramanlarını, aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri şükranla yad ettiğini ifade etti. Cumhuriyetimizin ışığı, milletimizin azmi ve ortak geleceğimize duyulan inancın yolumuzu aydınlatmaya devam edeceğini söyledi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, 10 KASIM’IN YALNIZCA BİR ANMA GÜNÜ DEĞİL, CUMHURİYETİN KURULUŞUNDA ORTAYA KONULAN İRADEYİ, BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ VE GELECEK NESİLLERE KARŞI TAŞIDIĞIMIZ SORUMLULUĞU YENİDEN HATIRLAMA GÜNÜ OLDUĞUNU VURGULADI.