Üniversitenin serasından mutfağa: araştırma domatesleri aşçılık eğitiminde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi araştırma ürünlerini öğrencilerin uygulamalı eğitimine kazandırdı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalar, sadece laboratuvar ve saha sonuçlarıyla sınırlı kalmayıp eğitim süreçlerine de doğrudan katkı sağlıyor. Doç. Dr. Ahmet Tansel Serim’in yürütücülüğünü yaptığı Domates Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Yeni Bir Alternatif ve Atık Biyolojik Materyallerden Elde Edilen Püskürtülebilir Malç başlıklı TÜBİTAK projeleri kapsamında Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi arazisinde gerçekleştirilen domates denemelerinden elde edilen ürünlerin bir bölümü Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

Uygulamalı eğitimle ürün bütünlüğü:

Proje kapsamında tohumdan toprağa uzayan süreçte üretilen domatesler, hem bilimsel değerlendirmeler hem de eğitim amaçlı olarak ikiye ayrıldı. Hasat edilen domateslerin bir kısmı verim ve kalite analizleri için ayrılırken, bilimsel değerlendirmelerde kullanılmayan ürünler üniversite içindeki uygulamalarda değerlendiriliyor. Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, bu taze domatesleri ders uygulamalarında kullanarak çeşitli yiyeceklerin hazırlanması, ürün geliştirme ve sunum çalışmaları yapma fırsatı buluyor.

Doç. Dr. Ahmet Tansel Serim, bilimsel üretimin eğitime dönüşme sürecini şöyle özetliyor: Bilimsel araştırma amacıyla toprakla buluşan tohumlar bu kez öğrencilerimizin eğitimine katkı sunan değerli bir ürüne dönüşüyor. Denemelerde domates üretiminde herbisit kullanımına alternatif yöntemlerin araştırılması ve yabancı ot kontrolüne yönelik uygulamaların değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşımla öğrenciler, hammaddeyi doğrudan üniversite üretiminden temin ederek mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirme imkânı elde ediyor.

Kaynakları verimli kullanma ve sürdürülebilir değer zinciri:

Üniversitenin farklı birimlerinde yürütülen çalışmaların birbirini destekleyecek biçimde değerlendirilmesi, sahip olunan imkân ve kaynakların etkin kullanımını destekliyor. Serim, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülen üretimlerin Aşçılık Programı eğitimine dâhil edilmesinin hem TÜBİTAK projesine katkı sağladığını hem de öğrencilerin mesleki gelişimini uygulama yoluyla desteklediğini vurguluyor. Bu uygulama sayesinde üretim aşamasından işlenme ve sunuma kadar uzanan bütünsel bir eğitim akışı sağlanarak tarımsal üretim ile mesleki eğitim arasında doğrudan bir bağ kuruluyor.

Sonuç olarak, BŞEÜ’nün saha araştırmalarından elde edilen taze ürünlerin eğitimde kullanılması, hem araştırma çıktılarının topluma dönüştürülmesi hem de öğrencilerin gerçekçi uygulama deneyimleri kazanması bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) "TARIMSAL ÜRETİMDEN UYGULAMALI EĞİTİME" PROJE KAPSAMINDA ÜRETİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLIYOR.