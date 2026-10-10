Kütahya'da safkan Arap taylarının soy kütüğü kayıtları tamamlandı

Kütahya'da tescil çalışmaları

Kütahya'da dünyaya gelen safkan Arap taylarının tescil işlemleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütüldü. İşlemler, ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirildi.

yönetmelik ve uygulama esasları:

Tescil işlemleri, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldı. Bu kapsamda tayların soy bilgileri ve aile bağları kayıt altına alındı.

Teknik personel tarafından yürütülen çalışmalar, kayıtların usulüne uygun biçimde tutulmasını sağladı. Soy kütüğü kayıtlarının oluşturulması ile hem yetiştiricilik hem de genetik izlenebilirlik güçlendirildi.

kayıtlı yetiştiricilik ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, kayıtlı yetiştiriciliğin sürdürülmesi ve soy kütüğü kayıtlarının düzenli tutulmasının önemine vurgu yaptı. Çalışmaların, kayıt altına alma ve yetiştiricilik süreçlerinin izlenebilirliğini artırma amacına hizmet ettiği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin tescil faaliyetleri, safkan Arap atlarının korunması ve kayıtlı üretimin teşviki kapsamında devam ediyor.

KÜTAHYA’DA DÜNYAYA GELEN SAFKAN ARAP TAYLARININ TESCİL İŞLEMLERİ, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELİ TARAFINDAN İLGİLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.