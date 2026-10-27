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Ürdün'ün Dera ve Suveyda'ya yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 8'e yükseldi

Ürdün'ün Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu; Nasib sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ürdün'ün Dera ve Suveyda'ya yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 8'e yükseldi

Ürdün'ün güney Suriye'ye düzenlediği saldırı ve bilanço

Ürdün ordusunun Suriye'nin güneyindeki Dera kentine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Ürdün, 23 Ekim'deki kilise saldırısının faillerinin Suriye'de faaliyet gösteren "terör örgütleriyle" bağlantılı olduğunu açıklamasının ardından operasyonları gerçekleştirdiğini bildirdi.

can kaybı ve yaralanma bilgileri:

Suriyeli sağlık yetkilileri, Dera'daki hastanelere getirilen cenazeler arasında üç çocuk bulunduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca Ürdün'ün hedef olarak gösterdiği bölgelerin Dera ve Suveyda vilayetlerinde, "teröristler tarafından kullanılan sığınaklar" olduğunu ifade etti.

nasib sınır kapısının kapatılması:

Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük Genel İdaresi, Dera'daki gelişmeler nedeniyle Nasib Sınır Kapısı'nın kapatıldığını ve her iki yöndeki yolcu ile ticari geçişlerin durdurulduğunu duyurdu. Nasib, Ürdün ile Suriye arasındaki tek yolcu ve ticari sınır kapısı olma niteliğini taşıyor.

Her iki tarafın açıkladığı gerekçeler ve sınırlı açıklamalar, bölgedeki insani ve ticari hareketliliği derhal etkiledi. Olayın netleşmesi ve bağımsız doğrulamaların yapılması beklenirken, resmi açıklamalar can kaybı sayısını ve sınır önlemlerinin süresini önümüzdeki günlerde netleştirebilir.

Ürdün ordusunun Suriye’nin güneyindeki Dera kentine düzenlediği hava saldırılarında hayatını...

Ürdün ordusunun Suriye’nin güneyindeki Dera kentine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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