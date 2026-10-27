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Üretim sahada değerlendirildi: Çay'da kabak çekirdeği ve elma üreticilerine ziyaret

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli çerezlik kabak çekirdeği ve elma üreticilerini ziyaret etti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Üretim sahada değerlendirildi: Çay'da kabak çekirdeği ve elma üreticilerine ziyaret

saha ziyaretleri:

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ve elma üreticileri hedef alınarak saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretleri Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli yürüttü ve üreticilerle yerinde temas kuruldu.

görüşmelerde öne çıkan konular:

Teknik personel ile üreticiler arasında yürütülen görüşmelerde üretim süreçleri, uygulanan yetiştiricilik yöntemleri ve üretimde karşılaşılan sorunlar ele alındı. Üreticilerin sahadaki uygulamaları doğrudan gözlemlendi ve pratik öneriler paylaşıldı.

destek ve takip çalışmaları:

Yapılan değerlendirmelerde; bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması, üreticilerin sorunlarının yerinde tespiti ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi öncelikler arasında gösterildi. Müdürlüğün teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Bu saha ziyaretleri, üretim zincirinin hassas noktalarını saptamaya ve üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik doğrudan müdahale planları oluşturmaya yönelik adımlar olarak kayda geçti.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE ÇEREZLİK KABAK ÇEKİRDEĞİ VE ELMA ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK SAHA...

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE ÇEREZLİK KABAK ÇEKİRDEĞİ VE ELMA ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK SAHA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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