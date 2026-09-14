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Yörük kültürü Salihli’de keşkek ve cirit şenliğinde buluştu

Manisa Büyükşehir, Salihli Belediyesi ve SEL-DER'in düzenlediği 9. Keşkek ve Cirit Şenliği'nde cirit gösterileri, yöresel lezzetler ve halk oyunları ön plandaydı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yörük kültürü Salihli’de keşkek ve cirit şenliğinde buluştu

Salihli'de 9. Keşkek ve Cirit Şenliği gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Belediyesi ve Salihli'de Yaşayan Selendililer Derneği (SEL-DER) iş birliğiyle düzenlenen 9. Keşkek ve Cirit Şenliği Gümüşçayı Etkinlik Alanı'nda yapıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, stantlar, cirit gösterileri ve yöresel gösterilerle vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Etkinlik programı ve katılımcılar:

Programda Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Eren Ekinci, SEL-DER Başkanı Berkhan Bayşeker ve dernek yönetimi ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Gümüşçayı Etkinlik Alanı'nda açılan stantlarda Selendi ve yöresine özgü lezzetler sunuldu, halk oyunları ve yöresel dans gösterileri programı tamamladı.

cirit ve keşkeğin simgelediği değerler:

Etkinliğin geleneksel bölümlerinden olan cirit gösterileri büyük ilgi gördü. SEL-DER Başkanı Berkhan Bayşeker, ciritin cesaret, dostluk ve birlik ruhunu; keşkeğin ise paylaşma ve bereketi simgelediğini vurgulayarak, Yörük kültürünün yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını söyledi. Bayşeker, etkinliğe destek veren Manisa Büyükşehir, Salihli Belediyesi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Stantlarda sunulan yöresel lezzetler ve halk oyunları programın önemli unsurları olarak dikkat çekti. İzleyiciler cirit gösterilerini ilgiyle izlerken, folklor ekibinin performansları da coşkulu anlar yaşattı.

belediye başkanının mesajı ve ziyaretleri:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu etkinliklerde kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Dutlulu, 'Biz istiyoruz ki Manisa Büyükşehir Belediyesi sadece belli bir kesime hitap etmesin... Herkese destek olsun, herkesin elini tutsun' ifadelerini kullanarak her derneğe destek verdiklerini belirtti. SEL-DER yönetiminin daha önceki ziyaretinden ve gençlerle kurulan diyalogdan söz eden Dutlulu, sözünü tutarak şenliğe katılmaktan memnun olduğunu söyledi.

Dutlulu ayrıca yoğun programına değinerek Kula'daki güreşlerden sonra Salihli'ye geldiğini, ardından Akhisar'da yapılan çalışmaların inceleneceğini ve akşam Soma'nın kurtuluş günü nedeniyle Soma'ya gideceğini aktardı. Belediye başkanı görev süresi boyunca 17 ilçeye eşit ve adil şekilde hizmet etmeye devam edeceğini de yineledi.

siyasi temsilcilerin değerlendirmesi ve teşekkürler:

Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Selendililerle aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Selendililerin çalışkanlıkları, dayanışmaları ve Yörük kültürüne bağlılıklarıyla öne çıktığını söyledi. Bakırlıoğlu, etkinliğin kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemine dikkat çekerek Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Belediyesi ve SEL-DER'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Dutlulu ile Milletvekili Bakırlıoğlu'na program gereği teşekkür ve anı niteliğinde hediyeler takdim edildi. Etkinlik, yerel kültürün vurgulandığı, dayanışma ve paylaşma temalarının ön plana çıktığı bir şölen olarak son buldu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SALİHLİ BELEDİYESİ VE SALİHLİ’DE YAŞAYAN SELENDİLİLER DERNEĞİ...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SALİHLİ BELEDİYESİ VE SALİHLİ’DE YAŞAYAN SELENDİLİLER DERNEĞİ (SEL-DER) TARAFINDAN 9. KEŞKEK VE CİRİT ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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