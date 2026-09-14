Burhaniye'de yeni ders yılı yüz yüze başladı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı Burhaniye'de ders ziliyle açıldı

Burhaniye ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, okullarda yüz yüze eğitimle başladı. Eğitim yılının ilk gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni bir dizi okul ziyaretinde bulundu.

Ziyaretler kapsamında T.O.B.B Bahçelievler İlkokulu, Celal Toraman Anadolu Lisesi ve Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu yakından takip edildi. Müdür Zihni, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ederek yeni dönem hazırlıkları ve sınıf içi uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

ziyaretlerde neler konuşuldu:

Görüşmelerde öncelikli olarak öğrencilerin ilk gün deneyimleri, öğretim programlarının uygulanışı ve okul yönetiminin ihtiyaçları ele alındı. Müdür Zihni, öğretmenlere ve idarecilere çalışmalarında başarı dileklerini iletirken öğrencilere de sağlıklı bir dönem temennisinde bulundu.

ilçe yönetiminin mesajı:

Ziyaretler, yeni eğitim yılının başlaması vesilesiyle yürütülen yerel denetim ve destek çalışmalarının parçası olarak değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, hem öğrenci hem de öğretmenlerin başarılı bir yarıyıl geçirmesi için koordinasyonun süreceğini vurguladı.

Okulların ilk gününde gerçekleşen bu temaslar, eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde yürütülmesine yönelik bilgilendirme ve moral desteği sağlamayı amaçladı. İlçe genelinde yeni dönemin sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisi yinelendi.

YENİ EĞİTİM YILI BAŞLADI