Uşak otogarındaki görüntüler yankı uyandırdı; belediyeden doğrulama çağrısı

Uşak belediyesinden otogar açıklaması

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, son dönemde sosyal medya hesapları ve yerel basın mecralarında yer alan Uşak Otogarı ile ilgili paylaşımlara ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu görüntü ve ifadelerin otogarın güncel durumunu gerçeğe uygun şekilde yansıtmadığı vurgulandı. Özkan, vatandaşların doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesini istedi.

ne söylendi:

Hatice Terekeci Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı hesaplarda yayılan görseller ve haberlerin mevcut durumu tam olarak yansıtmadığını belirtti. Belediye yetkilileri, yanlış veya eksik bilgilerin kamuoyunda gereksiz kaygı oluşturmaması için dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

vatandaşa çağrı:

Açıklamada kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekildi ve Uşak Belediyesi olarak vatandaşların güvenilir bilgiye ulaşmasının esas alındığı belirtildi. Özkan, belediyenin ve ilgili kurumların yaptığı resmi duyuruların takip edilmesini önerdi.

Belediye, doğrulanmamış paylaşımların yayılmasının önüne geçilmesi ve halkın doğru bilgiye hızlı şekilde ulaşabilmesi için resmi kanallar aracılığıyla güncel bilgilendirmelerin yapılacağını bildirdi.

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN’IN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPTIĞI AÇIKLAMA.