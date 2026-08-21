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Uşak'ta bıçak ve pompalı tüfekle çıkan kavga sokak ortasında ağır yaralanmayla sonuçlandı

Uşak Sarayaltı Mahallesi'nde çıkan tartışma bıçak ve pompalı tüfek kullanımına dönüşerek Y.Y.'nin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı; iki şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:04

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uşak'ta bıçak ve pompalı tüfekle çıkan kavga sokak ortasında ağır yaralanmayla sonuçlandı

olayın ayrıntıları:

Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi Birinci Yeni Oymak Sokak üzerinde meydana gelen olayda, üç kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda adı açıklanan kişiler Y.Y. (33), E.E. (20) ve E.Y.T. (24) olarak belirlendi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan münakaşa, tarafların silah ve kesici alet kullanmasıyla şiddetlendi.

Olay sırasında Y.Y., bir bıçak darbesi ve pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin müdahalesi ve olay anına ilişkin anlatımlar ekiplerin olay yerindeki ilk izlenimlerinde yer aldı.

yaralının hastaneye kaldırılması:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.Y., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından polis ekipleri E.E. ve E.Y.T.'yi gözaltına aldı. Emniyet birimleri, kavgada kullanılan pompalı tüfeğin ve bıçağın tespitine yönelik kriminal inceleme ve delil toplama çalışmalarına başladı. Olayın nasıl geliştiğinin ve sorumlulukların belirlenmesi için adli süreç işletiliyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor. Soruşturma ilerledikçe yetkililerden gelecek açıklamalar olayın aydınlatılmasında belirleyici olacak.

UŞAK&#039;TA 3 KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BIÇAK VE POMPALI TÜFEK KULLANILMASI SONUCU 1 KİŞİ AĞIR...

UŞAK'TA 3 KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BIÇAK VE POMPALI TÜFEK KULLANILMASI SONUCU 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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