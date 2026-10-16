Uşak'ta Fevzi Dülgeroğlu aile sağlığı merkezi hayırsever desteğiyle açıldı

Uşak'ta yapımı tamamlanan Fevzi Dülgeroğlu Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; protokol, sağlık yöneticileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

törenin katılımı ve sırası:

Programa Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak milletvekili Ali Karaoba, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar, hayırseverler Ummuhan Gülperi Dülger ile abisi Erdal Dülgeroğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmaları sonrasında Vali Kartal hayırseverlere plaket takdim etti.

hayırseverlik vurgusu ve birimin işleyişi:

Vali Serdar Kartal konuşmasında Uşak'ın köklü bir hayırseverlik geleneğine sahip olduğunu belirterek, özellikle eğitim ve sağlık alanında kente kazandırılan eserlerde emeği geçenlere teşekkür etti. Kartal, Erdal Dülgeroğlu ve Ummuhan Gülperi Dülger'e katkılarından dolayı şükranlarını iletti ve kamu kurumları ile hayırseverler arasındaki iş birliğinin vatandaşlara dönük hizmetleri artıracağını vurguladı.

Dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi. Tören sonrası protokol üyeleri merkezde incelemelerde bulunarak birimdeki bölümler hakkında bilgi aldı; yeni merkezin bölge halkına sağlık hizmetlerinde destek sağlaması hedefleniyor.

UŞAK’TA YAPIMI TAMAMLANAN FEVZİ DÜLGEROĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.