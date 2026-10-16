Dolar 49,5239 +0,11%
Euro 55,7288 +0,36%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.683,38 +0,66%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 106,09 +0,16%
--°

Uşak'ta Fevzi Dülgeroğlu aile sağlığı merkezi hayırsever desteğiyle açıldı

Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fevzi Dülgeroğlu Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı; protokol, milletvekilleri, sağlık yöneticileri ve hayırseverler katıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Uşak'ta Fevzi Dülgeroğlu aile sağlığı merkezi hayırsever desteğiyle açıldı

Uşak'ta Fevzi Dülgeroğlu aile sağlığı merkezi hayırsever desteğiyle açıldı

Uşak'ta yapımı tamamlanan Fevzi Dülgeroğlu Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; protokol, sağlık yöneticileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

törenin katılımı ve sırası:

Programa Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak milletvekili Ali Karaoba, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar, hayırseverler Ummuhan Gülperi Dülger ile abisi Erdal Dülgeroğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmaları sonrasında Vali Kartal hayırseverlere plaket takdim etti.

hayırseverlik vurgusu ve birimin işleyişi:

Vali Serdar Kartal konuşmasında Uşak'ın köklü bir hayırseverlik geleneğine sahip olduğunu belirterek, özellikle eğitim ve sağlık alanında kente kazandırılan eserlerde emeği geçenlere teşekkür etti. Kartal, Erdal Dülgeroğlu ve Ummuhan Gülperi Dülger'e katkılarından dolayı şükranlarını iletti ve kamu kurumları ile hayırseverler arasındaki iş birliğinin vatandaşlara dönük hizmetleri artıracağını vurguladı.

Dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi. Tören sonrası protokol üyeleri merkezde incelemelerde bulunarak birimdeki bölümler hakkında bilgi aldı; yeni merkezin bölge halkına sağlık hizmetlerinde destek sağlaması hedefleniyor.

UŞAK’TA YAPIMI TAMAMLANAN FEVZİ DÜLGEROĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE...

UŞAK’TA YAPIMI TAMAMLANAN FEVZİ DÜLGEROĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konak'ta imece ruhuyla başlanan Türk bayrağı dokuması
images

Karadeniz bereketi Hopa meydanında balık ekmek şölenine dönüştü
images

Tuzpazarı'nda mahalleyle yüz yüze: külliye çalışmaları ve hayır etkinliği
images

Babaeski'de erken teşhis vurgusu: kadınlara yönelik meme kanseri eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrumspor okullarda kök salıyor: 129 okul, 34 bin 556 öğrenci hedefi

Galatasaray Ankara'da: Eryaman'da taraftar coşkusu takımı karşıladı

Karasu'da sel evleri yıktı, eşyalar molozların altında kaldı

Ak parti ve Karabük TSO el ele: yeni yönetime hayırlı olsun ziyareti ve kalkınma gündemi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı