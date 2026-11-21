Uşak'ta erkek kuaförü olarak yollarını açan bir girişimci

Uşak'ta yaşayan 32 yaşındaki Ayşegül Çelik, küçük yaşlardan beri kurduğu erkek berberi olma hayalini 2024'te kendi iş yerini açarak gerçeğe dönüştürdü. Saç kesimine olan ilgisini mesleğe dönüştüren Çelik, erkek müşterilere hizmet verirken aynı zamanda genç kadınları bu alana kazandırıyor.

İşletmesinde biri kalfa, diğeri çırak olmak üzere iki kadını yanına alarak yetiştiren Çelik, mesleğin cinsiyetle sınırlı olmadığını göstermek istiyor. Günlük iş akışını severek sürdürdüğünü belirten Çelik, işletmeyi büyütüp şubeleşmeyi de hedefliyor.

Müşterilerin ilk tepkileri ve işler nasıl yoluna girdi:

Çelik, iş yerini 2024 yılında açtığını ve başlangıçta erkek müşterilerin şaşkınlık yaşadığını şu sözlerle anlattı: "2024 yılında açtım burayı. Yaklaşık 2-2,5 yıl kadar oldu. İlk erkekler onları tıraş edeceğimi öğrendiklerinde tesadüfen içeri girdiklerinde bir şaşırıyorlar. Ama sonra gelip gittikçe alışıyorlar. Burada kendi çevremi edindiğimi düşünüyorum. İşim güzel, işimi yapmayı gerçekten çok seviyorum."

Zaman içinde müşterilerin kabullenmesiyle Çelik, kendine düzenli bir müşteri çevresi kurduğunu ve mesleğini keyifle yaptığını vurguluyor. İş yerindeki günlük ritmin, beklenenin aksine zorluklardan çok tatmin getirdiğini belirtiyor.

Kadınlara örnek olmak ve gelecek planları:

Yanındaki çalışanları yetiştirirken aynı zamanda kadınlara mesleki fırsatlar sunmayı amaçlayan Çelik, hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Tabii ki kızların da bu mesleği yapacağını herkes bilsin istiyorum. Yanımda kızlar çalışıyor. Öğretmeye çalışıyorum, onlar da yetenekli insanlar. Hayallerimden biri de şubeleşmek. İzmir ve İstanbul gibi farklı illerde şubelerim olsun istiyorum."

Bu yaklaşımın merkezinde ekonomik bağımsızlık mesajı bulunuyor. Çelik, kendi yolunu çizerken benzer adımları atmak isteyen kadınlara örnek olmak istediğini söylüyor: "Sadece erkeklerin meslekleri gibi görünen bu tarz mesleklerden birinin çıraklığını yaparak bu seviyeye geldim. Kendi dükkanım var, kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Kendi paramı kazanıyorum. Herhangi birine muhtaç değilim. Kadınların da bu seviyede olmasını, farklı meslek dallarında da ilerleyebileceklerini bilmelerini istiyorum."

Meslek seçimine dair bakış ve cinsiyet ayrımcılığına karşı tutum:

Çelik, meslek seçiminde cinsiyet ayrımı yapılmaması gerektiğini savunuyor: "Herkes sevdiği mesleği yapmalı. Bence erkeğin yapacağı, kadının yapacağı iş diye ayrımcılık olmamalı. Ben bu işi gayet güzel yaptığımı düşünüyorum. İlerlemek de istiyorum. Erkeklerde kadın kuaförü oluyor. Benim bir kadın olarak erkek kuaförü olmam çok farklı bir durummuş gibi gelmiyor."

İşini severek yaptığını, çalışma hayatında büyük sorunlarla karşılaşmadığını ve kadınların maddi özgürlük kazanmasının önemini yineleyen Çelik, mesleklerin cinsiyetle sınırlandırılmaması gerektiğini vurguluyor.

Özetle, Ayşegül Çelik'in hikayesi, geleneksel algıların değişebileceğini, kadınların erkeklerle özdeşleşen alanlarda da başarılı olabileceğini ve sürdürülebilir bir iş modeliyle örnek oluşturulabileceğini gösteriyor.

Hayalini kurduğu erkek berberi olan kadın şimdi mesleğini hemcinslerine öğretiyor