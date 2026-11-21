Kütahya'da engelliler günü hazırlıkları

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu başkanlığında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler için sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir toplantı düzenlendi.

Toplantı, İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Görüşmelerde engelli bireylere yönelik çalışmaların yanı sıra kamu ile STK'lar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

hedefler ve iş birliği:

Toplantıda, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımını destekleyecek uygulamaların önemi vurgulandı. Kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin, etkinliklerin erişilebilir ve kapsayıcı olmasını sağlayacağına dikkat çekildi ve ortak çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

izleme ve devamlılık:

Katılımcılar, planlanan projelerin takibi ve iş birliğinin devamı için iletişim kanallarının açık tutulacağını ifade etti. Yapılacak etkinliklerin hazırlık sürecinde kamu ve STK'ların rol paylaşımı ile koordinasyonun öncelikli olacağı bildirildi.

KÜTAHYA’DA DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ İÇİN STK’LARLA İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI