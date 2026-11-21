ultrAslan'dan mezar ziyareti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir araya gelen ultrAslan Yurtiçi ve ultrAslan Düziçi temsilcileri, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırısında hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Adnan Göktürk Yeşil'in yeni yapılan kabrini ziyaret etti. Topluluk, mezarda dualar okuduktan sonra kabri Türk ve Galatasaray renkleriyle donattı.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette taraftarlar, kabre Türk bayrağı ile Galatasaray'ın sarı-kırmızı bayraklarını astı ve Yeşil için dua etti. UltrAslan Düziçi ekibi yapılan açıklamada duygularını şu sözlerle paylaştı: "Gülüşün kalbimizde, sevdan başucunda. Vefat eden kardeşimiz Adnan Göktürk Yeşil’in yeni yapılan kabrini ziyaret ederek çok sevdiği sarı-kırmızı renklerini yanı başına astık. Mekânın cennet olsun Adnan. Seni hiç unutmayacağız."

aileden teşekkür:

Ziyarete katılan Adnan Göktürk Yeşil'in babası Cevdet Yeşil, oğlunun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek ultrAslan üyelerine gösterdikleri vefa ve anlamlı davranış nedeniyle teşekkür etti. Aile ve taraftar grubunun bu buluşması, hem yerel bir dayanışma örneği hem de vefanın simgesi olarak değerlendirildi.

Mezarlıkta gerçekleştirilen anma sırasında yapılan tören ve asılan bayraklar, Adnan Göktürk Yeşil'in taraftar kimliğiyle anılmasını sağladı; katılımcılar, ilerleyen günlerde benzer anma etkinlikleri düzenlenebileceğini belirtti.

OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE ULTRASLAN TARAFTAR GRUBU ÜYELERİ, KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN OKUL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN GALATASARAY TARAFTARI ADNAN GÖKTÜRK YEŞİL'İN YENİ YAPILAN KABRİNİ ZİYARET EDEREK TÜRK BAYRAĞI VE GALATASARAY BAYRAKLARIYLA SÜSLEDİ.