olayın hikâyesi:

Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesi'nde 2009 yılında meydana gelen olay, aradan geçen 17 yıl boyunca bölge hafızasında yer etti. O gün, çoban tarafından otlatılmak üzere götürülen bir inek sahibinin elinden kaçtı ve okul bahçesine girerek Atatürk büstüne çarpıp büstün kırılmasına neden oldu. Olayın ardından hayvanın sahibi ve ailesi büyük bir şaşkınlık ve endişe yaşadı.

soruşturma ve sonraki adımlar:

İneğin sahibi olan Gülsüm Kılınç'ın oğlu Yalçın Kılınç, büstün kırıldığını çocuklardan öğrenince önce karakola gidip durumu bildirdiklerini anlattı. Yetkililer, büstün hayvan tarafından kırıldığı yönünde tespit yapılması halinde büstün yeniden yapılacağını belirtti. Yapılan soruşturma ve ifadelerin ardından aile, inekle ilgili sorumlulukların devam etmemesi için hayvanı İnekpınarı bölgesinde besicilik yapan Ömer Ateş'e sattı. Besici birkaç yıl baktı ve hayvanı tekrar elden çıkardı; ineğin sonraki akıbeti bilinmiyor.

medya, belgesel ve yerel hafıza:

Olay dönemin basın ve sosyal medya gündeminde geniş yer buldu. Kadiruşağı Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılınç ile yöre sakinleri, hikâyenin belgesel konusu olduğunu ve yapımın yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da izlendiğini dile getirdi. Ailenin anlattığına göre olaydan esinlenen film gösterime girmiş, hatta İngiltere'de de yayınlanmıştı. Bu durum, küçük bir köy olayı olarak başlayan vakayı kolektif bir anıya dönüştürdü.

6 Şubat depremleri ve mahalledeki durum:

Olayın yaşandığı okul binası, daha sonra meydana gelen 6 Şubat depremlerinde yıkıldı ve mahalle sakinlerine göre okuldan geriye herhangi bir iz kalmadı. Muhtar Yılmaz Kılınç, deprem sonrasında mahallede başlatılan konut çalışmalarında yaklaşık 80 konut yapıldığını, çalışmaların yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını ve kalan konutların bu yıl teslim edilmesinin beklendiğini belirtti. Toplumsal bellek, hem olayın kendisi hem de depremin yarattığı fiziksel dönüşümle birlikte mahallede farklı katmanlarda yer almaya devam ediyor.

MALATYA'DA OKUL BAHÇESİNDEKİ ATATÜRK BÜSTÜNÜ KIRMASIYLA GÜNDEME GELEN İNEK OLAYI ARADAN GEÇEN 17 YILA RAĞMEN HAFIZALARDAKİ YERİNİ KORUYOR. (ARŞİV)