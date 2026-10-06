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Uşak'ta jandarmanın Eylül operasyonunda 25 aranan şahıs yakalandı

Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın Eylül ayı çalışmalarında, 0-5 ve 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 25 aranan şahıs yakalandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uşak'ta jandarmanın Eylül operasyonunda 25 aranan şahıs yakalandı

Uşak'ta jandarmadan Eylül ayı aranan şahıs operasyonu

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eylül ayı içerisinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişiyi yakaladı.

yakalananların ceza aralıkları:

Operasyon sonucunda; 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs ile 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs olmak üzere toplam 25 aranan şahıs yakalandı.

işlem ve teslim süreci:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 25 şahıs, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

UŞAK’TA JANDARMA EKİPLERİNCE EYLÜL AYI İÇERİSİNDE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN...

UŞAK’TA JANDARMA EKİPLERİNCE EYLÜL AYI İÇERİSİNDE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 25 ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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