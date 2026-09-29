Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6360 -0,13%
Bist 12.464,78 -1,02%
Altın Gram 6.560,63 +0,08%
EUR/USD 1,1351 -0,19%
Brent Petrol 97,91 +0,08%
--°

Uşak'ta kitap şöleni: fuarda binlerce eser ve yazar okurlarla buluşuyor

Uşak Kitap Fuarı, 25 Eylül'de yayınevlerinin stantlarında binlerce kitap ve söyleşi-imza etkinlikleriyle okurları ağırlıyor; program 4 Ekim'e dek sürüyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Uşak'ta kitap şöleni: fuarda binlerce eser ve yazar okurlarla buluşuyor

fuara genel bakış:

Uşak Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen Uşak Kitap Fuarı, 25 Eylül tarihinde açıldı. Fuarda çok sayıda yayınevinin standı yer alıyor ve ziyaretçilere binlerce kitap sunuluyor. Etkinlik alanı, farklı türlerde yayımlanan eserlerin bir araya geldiği, okuyucuların yeni başucu kitapları keşfettiği bir zemin oluşturuyor.

etkinlik programı:

Fuar kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza programları yazarlarla doğrudan temas imkânı sağlıyor. Özellikle gençler ve öğrenciler programlara yoğun ilgi gösteriyor; katılımcılar stantları gezerek hem kitapları inceleme hem de sevdiği yazarlarla buluşma fırsatı yakalıyor. Etkinlik takvimi boyunca çeşitli paneller ve imza seansları okur-yazar ilişkisinin güçlenmesine katkı sunuyor.

erişim ve misafirperverlik:

Fuar süresince, ilköğretim öğrencilerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla okullara ücretsiz servis desteği sağlanıyor. Ziyaretçilere sunulan sıcak tarhana çorbası gibi ikramlar, etkinliğin yerel misafirperverlikle buluşmasını simgeliyor. Uşak Valisi Serdar Kartal, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve il protokolü standları gezerek yayınevleri, yazarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi; Hatice Terekeci Özkan fuara tüm kitapseverleri 4 Ekim'e kadar davet etti.

UŞAK BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN UŞAK KİTAP FUARI, KİTAPSEVERLERİ BİNLERCE...

UŞAK BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN UŞAK KİTAP FUARI, KİTAPSEVERLERİ BİNLERCE KİTAP VE ÜNLÜ YAZARLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'ın ELBAK'ı Van'da bölgesel akreditasyonun nabzını tuttu
images

Ardahan'da okul güvenliği protokolünde önlemler ve sorumluluklar netleşti
images

BUÜ’den sürdürülebilirlikte hızlı ve ölçülebilir yükseliş
images

Dpü, akademik yıla Hayrettin Karaman'ın düşünce vurgusuyla merhaba dedi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da karavan ve outdoor dünyası üçüncü kez büyük buluşmasına hazırlanıyor

Tokat'ta Ocaklı köy yolu sağanak sonrası çöktü

Kocasinan'a Sinan Kütüphanesi gençlerin hayallerine kapı açacak

Yurt yemekhanesindeki kediler hijyen endişesi oluşturdu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan