Uşak'ta kuvvetli sağanaklara karşı önlem çağrısı

Uşak valiliği uyardı:

Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 17 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar konusunda duyuru yaptı. Açıklama valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

etki alanı ve zaman:

Açıklamada yağışların özellikle Uşak ve Denizli çevrelerinde etkili olmasının beklendiği, başlangıcın 17 Ekim Cumartesi sabah saatleri olarak öngörüldüğü belirtildi. Uyarıda zamanlama ve etki alanı şehir yetkilileriyle koordineli takip edileceği ifade edildi.

olası riskler ve alınacak tedbirler:

Valiliğin açıklamasında, "kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi. Vatandaşlardan meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri ve resmi duyurular ile yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

Yetkililer ayrıca acil durumlara karşı dikkatli olunmasını, riskli bölgelere yakın durulmamasını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı alternatif planların göz önünde bulundurulmasını tavsiye etti. Güncel bilgiler valiliğin resmi kanallarından paylaşılmaya devam edecek.

UŞAK VALİLİĞİ, METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE 17 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN KENT GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARA KARŞI VATANDAŞLARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI YÖNÜNDE UYARDI.