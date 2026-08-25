Uşak'ta terfi sevinci ve hizmete vefa: emniyet mensuplarına tören

Uşak'ta rütbe terfi ve plaket töreni

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir üst rütbeye terfi eden ve kentteki görev sürelerini tamamlayarak farklı illere atanan emniyet mensupları için Rütbe Terfi ve Plaket Takdim Töreni düzenlendi. Program, Hasbahçe Polisevi'nde gerçekleştirildi ve kolluk personelinin hizmetleri ile yeni görevleri için yapılan veda ve kutlama töreni olarak planlandı.

törene katılanlar ve açılış konuşması:

Törene Vali Serdar Kartal, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ergün Yılmaz ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Açılışta kurum temsilcileri personelin fedakârlıklarına dikkat çekti ve kent güvenliğine katkılarından dolayı teşekkür etti.

vali kartal'ın sözleri:

Vali Serdar Kartal törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Konu vatan ve millet olduğunda canını hiçe sayarak görev yapan, bu uğurda şehit ve gazi olan nice kahramanımız var. Bizler de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bir üst rütbeye terfi eden personelimizi tebrik ediyor, yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Uşak’taki görev sürelerini tamamlayarak farklı illere atanan personelimize de şehrimize sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar temenni ediyorum."

Konuşmada, emniyetin kamu düzeninin korunmasındaki rolüne vurgu yapıldı ve meslektaşlar arasında dayanışma ile görev bilincinin önemi yinelendi.

rütbe takdimi ve plaket sunumu:

Konuşmanın ardından bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensuplarının yeni rütbeleri yetkililer tarafından takıldı. Kentteki görev sürelerini tamamlayıp farklı illere atanan personele ise hizmetleri anısına plaketleri tevdi edildi. Tören, personelin birbirlerini tebrik etmesi ve başarı dilekleriyle son buldu.

Program, emniyet teşkilatının hem iç motivasyonunu güçlendirmeye hem de vatandaşlara sunulan hizmetin sürekliliğini vurgulamaya yönelik bir etkinlik olarak değerlendirildi.

UŞAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ EDEN VE KENTTEKİ GÖREV SÜRELERİNİ TAMAMLAYARAK FARKLI İLLERE ATANAN EMNİYET MENSUPLARI İÇİN RÜTBE TERFİ VE PLAKET TAKDİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.