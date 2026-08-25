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Zurna ve senfoni Muğla’da ortak ezgiye dönüşecek

31 Ağustos-3 Eylül'de Muğla'da yapılacak 11. Zurnazen Festivali'nde zurna sanatçıları, Muğla Senfoni Orkestrası ve yabancı konuklar sahne alacak.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Zurna ve senfoni Muğla’da ortak ezgiye dönüşecek

11. Uluslararası Zurnazen Festivali Muğla’da kültürleri bir araya getiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11. Uluslararası Zurnazen Festivali, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Menteşe, Milas ve Fethiye'de gerçekleştirilecek. Etkinlik, zurna geleneğinin korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla planlandı ve farklı coğrafyalardan gelen melodilerin kent meydanlarında yankılanmasını hedefliyor.

Program ve sanatçılar:

Festival dört gün boyunca sürecek ve sahnede toplam 10 zurna sanatçısı yer alacak. Bunlardan 3'ü uluslararası misafir olarak Romanya, Çin ve Azerbaycan'dan; 4'ü ulusal düzeyde Tekirdağ, Edirne, Kırşehir ve Gaziantep'ten; 3'ü ise Muğla'nın Dibekdere Mahallesi'nden gelen yerel zurna ustalarından oluşuyor. Festivalin sunuculuğunu Muğlalı oyuncu Yasin Çam üstlenecek.

Programda ayrıca Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile zurna sanatçılarının birlikte sahne alacağı özel konser bulunuyor. Konserin sonunda ise usta klarnetçiler Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı müzikseverlerle buluşacak.

Etkinlik takvimi ve mekanlar:

Festival, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de Muğla merkezinde düzenlenecek kortejle açılacak. Kortej Eski Akyol Pazar Yeri'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sonlanacak. 1 Eylül Salı günü saat 14.00'te Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde "Nefesin İzinde: Zurnanın Evrensel Yolculuğu" başlıklı panel gerçekleştirilecek.

Menteşe programı 1 Eylül akşamı saat 20.00'de Prof. Dr. Şadan Gökovalı amfitiyatroda sürecek; burada Nazende Korosu, Muğla Senfoni Orkestrası ve zurna sanatçıları aynı sahnede olacak. 2 Eylül Çarşamba günü festival coşkusu Milas Atapark Meydanı'na taşınacak; bu gece Selcan Gökçen Şahin de performans sergileyecek. Dört günlük program 3 Eylül Perşembe akşamı Fethiye Beşkaza Meydanı'nda son bulacak ve burada Nurcan Altınok sahne alacak.

Başkan Aras'ın değerlendirmesi:

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, festivalin farklı kültürleri Muğla'da buluşturacağını vurguladı. Aras şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Muğla’mız kültürüyle, sanatıyla ve yüzyıllardır yaşattığı gelenekleriyle çok özel bir kent. Zurna da Anadolu’nun sevincini, hüznünü, coşkusunu anlatan, bizi bir araya getiren en güçlü seslerden biri. Bu yıl 11’incisini düzenlediğimiz Uluslararası Zurnazen Festivali ile bu kadim sesi dünyanın farklı kültürleriyle buluşturuyoruz. Menteşe’den Milas’a, Fethiye’ye uzanan festivalimizle meydanlarımızı müzikle, dostlukla ve ortak bir heyecanla dolduracağız. Tüm hemşehrilerimizi ve kentimizin misafirlerini zurnanın nefesiyle çoğalacak bu güzel buluşmaya davet ediyorum.'

Festival, yerel geleneği yaşatırken uluslararası bir perspektif sunması ve senfoni orkestrası gibi farklı müzik disiplinlerini bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Etkinlikler halka açık olup, kent belleğine yeni bir kültürel miras eklemeyi amaçlıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 11’İNCİSİ DÜZENLENECEK ULUSLARARASI ZURNAZEN...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 11’İNCİSİ DÜZENLENECEK ULUSLARARASI ZURNAZEN FESTİVALİ, 31 AĞUSTOS-3 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ZURNANIN EŞSİZ EZGİLERİNİ MENTEŞE, MİLAS VE FETHİYE’YE TAŞIYACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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