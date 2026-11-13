Üst katlardan kovalarla müdahale: Sultangazi'de hurda kağıt yüklü kamyonet yandı

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sularında park halindeki hurda kağıt yüklü kamyonet kasasında çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Kısa sürede alevlenen malzeme nedeniyle çevredeki araçlar ve binalar risk altına girdi, mahalle sakinleri itfaiyeyi çağırırken kendi imkanlarıyla müdahaleye başladı.

Vatandaş müdahalesi ve anlar:

Çevredeki vatandaşlar üst katlardan kovalarla su döktü, hortum ve yangın tüpleriyle alevlere anında müdahale etti. Rüzgârın etkisiyle alevlerin önündeki araçlara sıçramasını önlemek için park halindeki otomobiller de ıslatıldı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı ve mahalle sakinlerinin çabası yangının yayılmasını sınırladı.

İtfaiyenin müdahalesi ve ulaşım engelleri:

İtfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi; ancak sokağın başındaki sağlı sollu park edilmiş araçlar ile bir inşaatın korkuluğu nedeniyle yangın mahalline ulaşmakta güçlük çekildi. Vatandaşların yardımıyla ekipler sokağa girerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda çevredeki araçlar ve binalarda herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

Sokak sakinlerinden Sefer Çadırcı olayı şöyle anlattı: "Saat 08.00 gibi kamyon kasasındaki hurda kağıtlar bir anda alev almaya başlamış. Biz de hemen itfaiyeyi aradık. Kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık. Üst katlardan kovalarla su atmaya, hortumlarla müdahale etmeye başladılar. Sonrasında bir arkadaş yangın tüpüyle geldi, o müdahale etmeye çalıştı. Rüzgârın etkisiyle yangının öndeki araçlara sıçramaması için onları da ıslattık."

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sultangazi’de alev alev yanan kamyonete üst kattan müdahale ettiler