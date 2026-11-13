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Burdur Karasenir'de gece tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: dört yaralı, iki gözaltı

Burdur Karasenir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Burdur Karasenir'de gece tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: dört yaralı, iki gözaltı

Burdur Karasenir'de gece tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: dört yaralı, iki gözaltı

Burdur'da gece saatlerinde Karasenir Mahallesi 26005 Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayın çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yaralananlar ve sağlık durumu:

Çıkan kavgada S.Ç. (21), D.U. (19), H.D. (17) ve E.A. (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındıkları bildirildi.

Hastaneden edinilen bilgilere göre, sağlık durumları iyi olan S.Ç., D.U. ve E.A. yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. H.D.'nin tedavisinin sürdüğü ve takip altında tutulduğu belirtildi.

Gözaltılar ve soruşturma:

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgayla bağlantılı olduğu değerlendirilen G.A. (44) ve M.A. (40)'yı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Emniyet ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı ve soruşturma sürüyor.

Burdur&#039;da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

Burdur'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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