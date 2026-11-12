Ustaya vefa: Kütahya çiniciliğinin Hamza Üstünkaya mirası anıldı

Kütahya çini sanatının önde gelen temsilcilerinden, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, vefatının birinci yılında Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ustaya Vefa" programıyla anıldı. Anma programı, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve usta sanatçının yaşamı ile sanata katkıları katılımcılarla paylaşıldı.

Anma programının akışı:

Tören saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Program kapsamında Üstünkaya’nın motif ve renk kullanımındaki ustalığını gösteren görsel bir sunum gösterildi; sunumda usta sanatçının çalışma yöntemleri, eserlerinden seçkiler ve eğitime adadığı yıllar öne çıkarıldı. Açılış konuşmalarını Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Akca, Prof. Dr. Ayhan Kahraman ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak yaptı. Konuşmalarda Üstünkaya’nın Kütahya çiniciliğine kattığı değerler, geleneğin korunması ve genç kuşaklara aktarılan birikimin önemi vurgulandı.

Panelde öne çıkan değerlendirmeler:

"Hamza Üstünkaya, Kütahya Tavrı ve Yaşayan Kültürel Miras" başlıklı panel Prof. Dr. İskender Işık’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde konuşmacı olarak yer alan İsmail Yiğit, Adil Özkan, Mazhar Akalınoğlu ve Alihan Sarıfedai, Üstünkaya’nın kendine özgü sanat anlayışını, motiflerin yorumlanışını ve renk paletindeki seçkinliği ele aldı. Panel katılımcıları, Kütahya çiniciliğinin yalnızca estetik bir üretim alanı olmadığını; kentin tarihini, kültürünü ve kimliğini yansıtan bir kültürel miras olduğunu belirtti ve bu mirasın geleceğe taşınmasında ustaların rolüne dikkat çekti.

Konuşmalarda ayrıca geleneksel tekniklerin belgelendirilmesi, atölye eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve kurumlar arası işbirlikleriyle çinicilik eğitimine destek verilmesi önerileri sunuldu. Katılımcılar, Üstünkaya’nın eserlerinde görülen ustalık izlerinin bu çalışmaların merkezinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Programda sanatçının ailesi ve sanat camiasından temsilciler de duygu ve düşüncelerini paylaştı. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erılbaylı ve aile adına Gülseren Öztuğcu Üstünkaya söz alarak usta ile ilişkilerini anlattı, anılarını paylaştı. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi; teşekkür ve kapanış konuşmalarının ardından program sona erdi.

Usta sanatçı Hamza Üstünkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı olarak tanınmış; geride bıraktığı eserler ve yetiştirdiği çıraklarla Kütahya çiniciliğinin sürdürülebilirliğine katkı sunmuştu. Düzenlenen "Ustaya Vefa" etkinliği, bu mirasın hatırlanması ve geleceğe aktarılması yönünde somut adımlar atılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

DPÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SÜLEYMAN KIZILTOPRAK