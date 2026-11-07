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Ödemiş'le el ele: oturup dinlenme lüksümüz yok diyen başkanın mesajı

Cemil Tugay, Ödemiş’te AK Parti ve MHP ilçe başkanlarını, muhtarlar ve esnafı ziyaret ederek hizmete odaklandıklarını, dinlenmeye zamanı olmadığını söyledi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Emre Koç

Ödemiş'le el ele: oturup dinlenme lüksümüz yok diyen başkanın mesajı

Ödemiş programı:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş’te yoğun bir ziyaret trafiği gerçekleştirdi. Tugay, tanzim satış mağazaları İZMAR’ın 26’ncı şubesinin açılışına katıldıktan sonra Kıbrıs ve Kore Muharip Gazileri Parkının açılışını yaptı ve Türkiye Muharip Gazileri Derneği Ödemiş Şubesi’ni ziyaret etti.

Program kapsamında Başkan Tugay, ilçenin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek üzere AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını da ziyaret ederek teşkilat temsilcileriyle görüştü.

Siyasi temsilcilerle görüşmeler:

Tugay’ın ilk durağı AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı oldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel ve ilçe yöneticileriyle yapılan görüşmede ilçenin altyapı, hizmet ve sosyal ihtiyaçları ele alındı. Tugay, hizmet vurgusu yaparak, "Hiçbirimizin oturmak, dinlenmek ve bir şeyleri ihmal etmek gibi bir lüksü yok" ifadelerini kullandı.

Bilal Saygılı, Başkan Tugay ile kurulan işbirliğine değinerek, "Beraber ıslanacağız, beraber gideceğiz bu yolda" diyerek destek mesajı verdi. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel ise beklentilerin yüksek olduğunu belirterek hızlı çözüm beklentisini aktardı.

MHP ziyareti ve saha temasları:

AK Parti ziyaretinin ardından Tugay, MHP Ödemiş İlçe Başkanlığı’na geçerek Ceyhun Kınlı ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldi. Burada muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinleyen Tugay, görevini onur ve gurur kaynağı olarak nitelendirip hizmet odaklı çalışacağını söyledi: "Bunu manevi bir hizmet olarak görüyorum."

MHP Ödemiş İlçe Başkanı Kınlı da teşkilatlarının Tugay’ın yanında olduğunu vurgulayarak İzmir’de devam edecek değişim sinyalini paylaştı.

Vatandaşla yüz yüze çözüm arayışı:

Görüşmelerin ardından Tugay, Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret ederek esnafın doğrudan taleplerini dinledi. Muhtarlarla yapılan görüşmelerde kaydedilen sorunlar not alındı ve çözüm için adımların takip edileceği bildirildi.

Başkan Tugay, her partiden ve meslekten insanla kurulan diyalog sayesinde önceliklerin belirlenip sahada hızlı müdahalelerin yapılacağını söyledi ve siyaseti hizmet için araç kılma vurgusunu yineledi.

İLÇENİN SORUNLARINI VE ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARINI DİNLEYEN TUGAY, ÇOK ÇALIŞMA VE HİZMET ETME VURGUSU...

İLÇENİN SORUNLARINI VE ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARINI DİNLEYEN TUGAY, ÇOK ÇALIŞMA VE HİZMET ETME VURGUSU YAPTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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