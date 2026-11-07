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Karabük'te ağız ve diş hizmetleri dijital ve akademik adımlarla güçlendi

AK Parti yöneticileri, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde lazer beyazlatma, ileri kemik cerrahisi, dijital anestezi ve uzmanlık eğitimini inceledi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karabük'te ağız ve diş hizmetleri dijital ve akademik adımlarla güçlendi

Ziyaret ve inceleme:

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti teşkilat mensupları, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek son dönemde hayata geçirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni tedavi uygulamaları:

Hastanede son üç ay içerisinde vatandaşların hizmetine sunulan lazer destekli diş beyazlatma, ileri kemik artırımı ve rejeneratif cerrahi, dental implant ve dijital anestezi uygulamaları hakkında bilgi alındı. Kamu hastanelerinde sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirilebilen ileri kemik cerrahisi uygulamalarıyla implant tedavisi öncesinde kemik desteğine ihtiyaç duyan hastalara Karabük'te daha kapsamlı tedavi imkânı sunulmaya başlandığı belirtildi.

Konfor ve erişilebilirlik hedefi:

Dijital anestezi teknolojisiyle özellikle çocuklar ve tedavi kaygısı yaşayan hastalar için daha konforlu bir tedavi süreci hedefleniyor ve uygulamanın yerel olarak sunulması erişimi artırmayı amaçlıyor.

Akademik kapasitenin güçlendirilmesi:

Hastanenin Çocuk Diş Hekimliği ve Endodonti alanlarında uzmanlık eğitimi verme yetkisi alması ve her iki bölüme araştırma görevlilerinin tahsis edilmesiyle akademik eğitim faaliyetleri başladı. Hayata geçirilen yeniliklerin hastanenin teknolojik altyapısını ve akademik kapasitesini güçlendirerek Karabük'ün ağız ve diş sağlığı alanında bölgesel bir merkez hâline gelmesine katkı sunmasının hedeflendiği kaydedildi.

AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI FERHAT SALT, KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ CEM ŞAHİN VE ALİ KESKİNKILIÇ İLE...

AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI FERHAT SALT, KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ CEM ŞAHİN VE ALİ KESKİNKILIÇ İLE AK PARTİ TEŞKİLAT MENSUPLARI, KARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİ ZİYARET EDEREK SON DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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