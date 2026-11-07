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Kızılcahamam’da unutulan pirinç kültürü tarlalara geri döndü

Kızılcahamam Belediyesi, 40 yıl aradan sonra pirinç üretimini 2025'te 10 dekarda başlatıp 2026'da 50 dekara çıkararak tanıttı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kızılcahamam’da unutulan pirinç kültürü tarlalara geri döndü

Kızılcahamam pirinci yeniden hayat buluyor:

Kızılcahamam ilçesinde uzun yıllar ara verilen pirinç üretimi, belediye öncülüğünde yeniden canlandırıldı. Geçmişte bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan Kızılcahamam Pirinci, Çeltikçi Mahallesinde başlatılan ekimlerle toprağa dönmüş oldu. İlk etapta 2025 yılında 10 dekar alanda başlayan üretim, bir yıl içinde artış göstererek 2026'da 50 dekara çıkarıldı.

üretim süreci ve teknikler:

Başlatılan çalışmalarda modern sulama yöntemleri ve güncel tarımsal uygulamalar tercih edildi. Belediye yetkilileri, verim ve su kullanım etkinliğini artırmak için teknik destek sağladıklarını belirtti. Amaç, yalnızca üretimi başlatmak değil; bölgenin tarımsal potansiyelini değerlendirmek ve çiftçilere sürdürülebilir gelir kaynakları sunmak olarak açıklandı.

Projenin ilk fazında elde edilen sonuçlar üreticilerde umut yarattı; ekilen tarlalardaki gelişim, yeni dönem için referans oluşturacak veriler sağladı. Belediye, ilerleyen yıllarda üretim alanını ve teknik altyapıyı kademeli olarak büyütmeyi planlıyor.

tanıtım programı ve yerel katılım:

Yeniden üretime başlayan Kızılcahamam Pirinci için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda görkemli bir tanıtım programı düzenlendi. Programa Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe protokolü, mahalle muhtarları, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılara, ilçede yetişen pirinçten hazırlanan pilav ikram edildi.

Program sırasında konuşan Başkan Süleyman Acar, çalışmayı sadece tarımsal bir faaliyet olarak görmediklerini; bunun aynı zamanda ilçenin geçmişiyle geleceği arasında kurulan güçlü bir bağ olduğunu vurguladı. Başkan Acar, "Bugün Kızılcahamam’ımız adına tarihi bir mutluluk yaşıyoruz" ifadeleriyle projenin önemini özetledi ve üreticinin desteklenmesine devam edeceklerini belirtti.

hedefler: marka ve sürdürülebilirlik:

Kızılcahamam Belediyesi, pirinç üretimini sürdürülebilir hale getirerek ilçeye özgü bir tarımsal marka oluşturmayı hedefliyor. Proje, hem çiftçinin gelirini artırmayı hem de Kızılcahamam’ın yalnızca kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle değil, tarımsal ürünleriyle de anılmasını amaçlıyor. Belediye yetkilileri, üretimin ölçeklenmesi ve kalitenin korunması için teknik eğitim, pazar geliştirme ve marka çalışmaları planlandığını belirtti.

Yeniden canlanan bu üretimle birlikte, ilçede toprağın değeri ve çiftçinin emeğinin görünür hale gelmesi hedefleniyor. Gelecek yıllarda üretim alanının genişlemesi ve ürünün tescil süreçleriyle Kızılcahamam Pirinci’nin bölgesel bir değer olarak yerleşmesi bekleniyor.

PROGRAMA ANKARA MİLLETVEKİLİ OSMAN GÖKÇEK (EN SOLDA), KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN ACAR...

PROGRAMA ANKARA MİLLETVEKİLİ OSMAN GÖKÇEK (EN SOLDA), KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN ACAR (SOLDAN İKİNCİ), İLÇE PROTOKOLÜ, MAHALLE MUHTARLARI, ÜRETİCİLER VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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