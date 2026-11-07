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Seyyid Burhaneddin anmasında gönülleri ihya etme çağrısı

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Seyyid Burhaneddin anmasında kardeşlik, ilim ve hakkaniyet vurgusu yaparak kırgınlıkların azaltılması çağrısında bulundu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Seyyid Burhaneddin anmasında gönülleri ihya etme çağrısı

Etkinlikte yapılan anma programı:

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin 782. vuslat yıl dönümü anma etkinlikleri Erciyes Kültür Merkezi nde yapılan törenle sona erdi. Program Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu nun Kur an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin hayatını anlatan kısa filmin gösterimiyle devam etti.

Vali Çiçek in değerlendirmesi:

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, konuşmasında Seyyid Burhaneddin in Anadolu nun zor dönemlerinde bir manevi rehber olarak öne çıktığını vurguladı. Çiçek, o dönemin Moğol saldırılarıyla kan ve gözyaşına sahne olduğunu belirterek Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin mazlumlara sığınak olduğunu ve İslam ın güneşinin batmaması için insanları ayağa kaldırdığını ifade etti. Vali Çiçek, bizim şehrimizin manevi büyüğü olan Seyyid Burhaneddin in hayatını Allah davasına hizmet etmekle geçirdiğini aktardı.

Elitaş ın mesajı:

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, programda yaptığı konuşmada medeniyet anlayışının sadece geçmişten kalan eserlerden ibaret olmadığını, değerleri bugün yaşatarak yarınlara taşıma iradesinin esas olduğunu söyledi. Elitaş, ilim, hikmet, ahlak, merhamet ve hakkaniyetin toplum hayatının omurgasını oluşturması gerektiğini belirtti. Konuşmada Birbirimizin hukukunu gözetmeli, kırgınlıkları azaltmalıyız ifadesine yer verildi ve şehirleri imar ederken gönüllerin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Programın sanat ve katılımcı ayağı:

Anma programında tasavvuf musikisi konserleri de yer aldı. Sanatçılar Ömer Faruk Güney ve Fatih Koca tasavvuf eserleri seslendirirken tekke musikisi sanatçısı Aziz Mahmut Hardal bir kaside okudu. Program semazen gösterisiyle son buldu.

Etkinliğe AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Ayşe Böhürler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile 23., 24. ve 25. Dönem AK Parti Kayseri milletvekili ve Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel in yanı sıra davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elitaş konuşmasında ayrıca Mevlana Celaleddin-i Rumi nin hocası olarak anılan Seyyid Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi Hazretlerini rahmet, minnet, hürmet ve edeple yad ettiklerini söyledi ve bu manevi mirasın sadece korunmasının yetmeyeceğini, gönülden gönüle, nesilden nesile yaşatılması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: &quot;Birbirimizin hukukunu gözetmeli, kırgınlıkları...

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: "Birbirimizin hukukunu gözetmeli, kırgınlıkları azaltmalıyız"

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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