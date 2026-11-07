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Kampüste doğaya öncelik: Karabük üniversitesinde ağaçlandırma hazırlıkları

Karabük Üniversitesi, kampüste doğal dokuyu koruyarak yeşil alanları genişletmeyi hedefleyen ağaçlandırma planları için alan incelemelerine başladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Kampüste doğaya öncelik: Karabük üniversitesinde ağaçlandırma hazırlıkları

karabük üniversitesinde yeşil kampüs planı:

Karabük Üniversitesi'nde daha yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs oluşturmak amacıyla ağaçlandırma hazırlıkları devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında, kampüs sınırları içinde önceden belirlenen alanlarda saha incelemeleri gerçekleştirildi.

incelemelerde kimler yer aldı:

İncelemelere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Genel Sekreter Lütfü Köm, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Fedayi Kesin ile daire başkanlığı personeli eşlik etti. Ekip, belirlenen bölgelerin mevcut durumunu yerinde değerlendirerek yapılacakların kapsamını ele aldı.

hedefler ve planlama öncelikleri:

Görüşmelerde, ağaçlandırma faaliyetlerinin kampüsün doğal ve görsel bütünlüğüne katkı sağlayacak biçimde planlanmasına vurgu yapıldı. Planlanan çalışmalarla bitki örtüsünün zenginleştirilmesi, doğal yaşamın desteklenmesi ve öğrenciler ile akademik ve idari personele daha nitelikli yaşam alanları sunulması hedefleniyor.

Yetkililer, incelemelerde ortaya çıkan tespitler doğrultusunda saha bazlı değerlendirmelerin sürdürüleceğini ve uygulama aşamasında doğal dokunun korunmasının öncelikli kriter olacağını ifade etti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) DAHA YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KAMPÜS OLUŞTURULMASI AMACIYLA...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) DAHA YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KAMPÜS OLUŞTURULMASI AMACIYLA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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