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Uygulamayı görünce motosikletini ormanlık alana bırakan sürücü Manavgat'ta cezadan kaçamadı

Manavgat'ta plakasız motosiklet sürücüsü, kontrol noktasını görünce aracı ormanlık alana bırakıp kaçtı; 48.500 TL ceza, araç 1 ay trafikten men edildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uygulamayı görünce motosikletini ormanlık alana bırakan sürücü Manavgat'ta cezadan kaçamadı

Manavgat'ta trafik uygulamasında terk edilen motosiklet bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde kasksız ve plakasız olduğu belirlenen bir motosiklet sürücüsü, uygulamayı görünce süratle yol kenarındaki ormanlık alana girerek motosikletini terk etti ve olay yerinden kaçtı.

Olay yeri ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde, Titreyengöl Caddesi istikametinden D-400 kara yolu yönüne seyir halinde iken meydana geldi. Trafik ekipleri, motosikleti yoldan yaklaşık 50 metre uzaklıkta devrilmiş ve terk edilmiş halde buldu. Sürücünün kaçtığı anlara ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Yasal işlem ve uygulanan cezalar:

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosikletin şase numarası üzerinden yaptığı sorgulamada aracın plakasını tespit etti. Sürücüye, motosiklete plaka takılmaması ve kasksız araç kullanılması nedeniyle toplam 48.500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet, trafik işlemleri kapsamında 1 ay süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Polis ekiplerinin şase sorgulaması ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda sürücünün tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi; ancak uygulanan idari yaptırımlar motosiklet sürücüsünün olay yerinden kaçması halinde bile cezadan kurtulamamasıyla sonuçlandı.

MOTOSİKLET 1 AY SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLEREK YEDİEMİN OTOPARKINA ÇEKİLDİ.

MOTOSİKLET 1 AY SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLEREK YEDİEMİN OTOPARKINA ÇEKİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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