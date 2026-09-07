Uyum haftasında miniklerle oyun oynayan Ömer Faruk Yelkenci okulu gezdi

Uyum haftasında hamiyet gerçek ilkokulu'nda "Ailemle Okul Yolu" buluşması

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla düzenlenen Uyum Haftası etkinlikleri çerçevesinde Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu'nda "Ailemle Okul Yolu" programı gerçekleştirildi. Etkinlik, yeni döneme adaptasyonu kolaylaştırmak ve öğrencilerin okulla tanışmasını desteklemek amacıyla planlandı.

Programa katılanlar ve incelemeler:

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul yönetimi ve yetkililerden yeni dönem hazırlıkları hakkında bilgi alan heyet, sınıfları ve etkinlik alanlarını gezerek yerinde değerlendirme yaptı.

Çocuklarla oyun ve kısa sohbetler:

Bakan Yardımcısı Yelkenci, öğrencilere yaklaşarak onlarla sohbet etti ve etkinliklere aktif şekilde dahil oldu. Öğrencilerle birlikte oynanan oyunlardan biri olan "Kutu kutu pense" oyununa katılan Yelkenci, çocukların heyecanını paylaştı. Minik öğrenciler, velileriyle birlikte okula alışma sürecini oyunlar ve etkinliklerle keyifli hale getirdiklerini belirtti.

Uyum Haftası kapsamında yapılan bu tür etkinliklerin, ilk gün kaygılarını azaltmayı ve aile-okul iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı. Okul yönetimi ile yetkililer arasındaki görüşmelerde yeni dönem düzenlemeleri ve rehberlik çalışmaları ele alındı.

Etkinlik, öğrencilerin sosyal ilişkilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler, öğretmenlerin sınıf içi hazırlıkları ve velilerin bilgilendirilmesi gibi uygulamalı adımlarla tamamlandı. Katılımcılar, günün hem eğlenceli hem de yönlendirici geçtiğini ifade etti.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇERÇEVESİNCE DÜZENLENEN UYUM HAFTASI KAPSAMINDA BEŞİKTAŞ’TA BULUNAN HAMİYET GERÇEK İLKOKULU’NDA "AİLEMLE OKUL YOLU" PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMA KATILAN MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI ÖMER FARUK YELKENCİ DE ÇOCUKLARIN OYUNUNA EŞLİK ETTİ.