Uyuşturucu operasyonunda araçtan 14 kilo 420 gram esrar çıktı, şüpheli tutuklandı

Operasyona ilişkin ayrıntılar:

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında bugün operasyon düzenlendi. Yapılan denetimler sonucu Bağlar ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve miktar:

Aramada, paketlenmiş şekilde 46 parça halinde toplam 14 kilo 420 gram toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin parça sayısı ve toplam ağırlığı emniyet yetkilileri tarafından kayıt altına alındı.

şüpheli ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk yapıldı. Şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’da 14 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı