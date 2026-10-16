Dolar 49,4270 -0,08%
Euro 55,7180 +0,34%
Bist 11.764,27 -2,54%
Altın Gram 6.654,73 +0,42%
EUR/USD 1,1247 +0,24%
Brent Petrol 105,85 -0,07%
--°

Uzayan dava ve soruşturma başvuruları için Alo Adalet 135 81 ilde faaliyete geçti

Alo Adalet 135 hattı, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvurular için 81 ildeki tüm adliyelerde hizmete sunuldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Uzayan dava ve soruşturma başvuruları için Alo Adalet 135 81 ilde faaliyete geçti

Alo Adalet 135 81 ilde hizmete sunuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların iletilebilmesi için oluşturulan Alo Adalet 135 hattının artık ülke genelinde erişime açıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, uygulamanın vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmayı ve yargı hizmetlerinden duyulan memnuniyeti artırmayı amaçladığını belirtti.

uygulamanın kapsamı:

Hattın vatandaşların 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını iletme imkânı sağladığı bildirildi. Uygulama, 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak başlatıldıktan sonra bugün itibarıyla 81 ildeki tüm adliyelerde hizmete sunuldu.

beklenen etkiler:

Gürlek, hattın yargı süreçlerindeki gecikmelerin etkin şekilde takip edilmesine ve yargılamaların hızlanmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda reformların süreceğinin ve adalete erişimi kolaylaştıran çalışmaların kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Yetkililer, Alo Adalet 135 aracılığıyla gelen başvuruların güvenli biçimde işleneceğini ve devam eden dosyalara ilişkin bilgiye erişimin sağlanacağını ifade etti. Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve vatandaşların süreçlere ilişkin bilgilendirilmesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Alo Adalet 135 hattı 81 ilde hizmete girdi

Alo Adalet 135 hattı 81 ilde hizmete girdi

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdoğan Murat Kurum'la telefon görüşmesiyle Ayazağa'daki sel çalışmaları hakkınd...
images

Katar’dan Lübnan’a güneş hamlesi: qatar energy devasa bir santral kurmayı planlı...
images

Ayazağa'daki sel felaketinde Erdoğan ile Murat Kurum telefonda durumu değerlendi...
images

Yerli teknoloji hamlesinde teknopark sayısı 24 yılda yüzleri aştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi

Eyüpsultan’da otogar önünde alevlenen araç kameralara yansıdı

Midesinde 89 kapsül eroinle yakalandı: Bolu'da bir kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı