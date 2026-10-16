Uzayan dava ve soruşturma başvuruları için Alo Adalet 135 81 ilde faaliyete geçti

Alo Adalet 135 81 ilde hizmete sunuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların iletilebilmesi için oluşturulan Alo Adalet 135 hattının artık ülke genelinde erişime açıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, uygulamanın vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmayı ve yargı hizmetlerinden duyulan memnuniyeti artırmayı amaçladığını belirtti.

uygulamanın kapsamı:

Hattın vatandaşların 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını iletme imkânı sağladığı bildirildi. Uygulama, 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak başlatıldıktan sonra bugün itibarıyla 81 ildeki tüm adliyelerde hizmete sunuldu.

beklenen etkiler:

Gürlek, hattın yargı süreçlerindeki gecikmelerin etkin şekilde takip edilmesine ve yargılamaların hızlanmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda reformların süreceğinin ve adalete erişimi kolaylaştıran çalışmaların kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Yetkililer, Alo Adalet 135 aracılığıyla gelen başvuruların güvenli biçimde işleneceğini ve devam eden dosyalara ilişkin bilgiye erişimin sağlanacağını ifade etti. Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve vatandaşların süreçlere ilişkin bilgilendirilmesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Alo Adalet 135 hattı 81 ilde hizmete girdi