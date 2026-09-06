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Uzaydan iki kıta: ISS fotoğrafları İstanbul'un gündüz ve gece yüzünü gösteriyor

ISS'teki astronotların paylaştığı fotoğraflar, İstanbul'un gündüz ve gece manzaralarını, Boğaziçi ile İstanbul Havalimanı'nı uzaydan net şekilde ortaya koydu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:36

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Uzaydan iki kıta: ISS fotoğrafları İstanbul'un gündüz ve gece yüzünü gösteriyor

iss'in paylaştığı kareler:

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilen İstanbul fotoğrafları, sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Görsellerde kentin hem gündüz hem de gece görünümü yer aldı; sokak dokusu ve kıtaları ayıran doğal çizgi uzaydan rahatlıkla seçilebiliyor.

görsellerde öne çıkanlar:

Paylaşılan fotoğraflarda Boğaziçi kıyıları ve köprü hattı net olarak görüldü. Gece karelerinde ise kentin ışık dağılımı, cadde ve yerleşim yoğunlukları belirginleşirken, şehir siluetinin sınırları ortaya çıktı. Aynı zamanda İstanbul Havalimanı gibi geniş altyapı unsurları da uzaydan kolaylıkla ayırt edilebiliyor.

farklı yıllardan arşiv görüntüleri:

İçerik arasında 2012, 2023 ve 2025 yıllarında çekilmiş arşiv görüntüleri de bulunuyor. Bu tarihli kareler, kentin zaman içindeki fiziksel değişimini ve yapılaşma örüntülerini karşılaştırmaya imkan tanıyor. Astronotların gözünden paylaşılan bu fotoğraflar, İstanbul'un uzaydan çekilmiş en net ve etkileyici görüntüleri arasında değerlendirildi.

Görseller, hem şehir planlaması hem de kamuoyunun mekânsal farkındalığını artırmak açısından değer taşıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun paylaşımları, kentsel dokunun küresel perspektiften nasıl algılandığını gösteren çarpıcı bir pencere sunuyor.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU&#039;NDA (ISS) GÖREV YAPAN ASTRONOTLAR TARAFINDAN ÇEKİLEN İSTANBUL...

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDA (ISS) GÖREV YAPAN ASTRONOTLAR TARAFINDAN ÇEKİLEN İSTANBUL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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