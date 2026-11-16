Uzmandan bilinçli beslenme uyarısı: sosyal medya ve paketli gıdalara dikkat

Zonguldaklı diyetisyenden uyarı

Zonguldaklı diyetisyen Gizem Güneş, sosyal medya önerileriyle rastgele kullanılan vitamin takviyeleri ve 'diyet' ibareli paketli gıdaların bilinçsiz tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtti. Güneş, bu tür ürünleri seçmeden önce etiket okumayı ve uzman kontrolünü zorunlu gördüğünü söyledi.

sosyal medyanın belirleyici rolü:

Güneş'e göre tüketiciler çoğunlukla bir ürünün sosyal medyada önerilmesi üzerine hareket ediyor. "Kendi sağlığımızı düşünürken aslında gerçekten sağlıklı şeylere mi yöneliyoruz? Bunların içerikleri gerçekten sağlıklı mı?" sorularını gündeme getiren diyetisyen, bu değerlendirmelerin genellikle yapılmadığını vurguladı. Sosyal medyada tavsiye edilen ürünlerin bilinçsiz kullanımı, vücudumuza ne olduğunu bilmeden takviye almayı beraberinde getirebiliyor.

etiket okuma ve uzman görüşünün önemi:

Güneş, paketli gıdaların tamamının kötü olmadığını ancak içeriklerin okunmasının şart olduğunu söyledi. Özellikle "fit" veya "daha fazla protein" gibi iddialara bakarken ilave şeker ve katkı maddeleri gibi bileşenlerin sorgulanması gerektiğini belirtti. Bu tür ayrıntıların atlanmasının yanıltıcı beslenme tercihlerine yol açabileceğini ifade etti.

Takviye kullanımında ise Güneş, kan değerlerinin düzenli kontrol edilmesinin şart olduğuna dikkat çekti. "Yine takviye konusunda da mutlaka en az 6 ayda bir kan değerlerimize baktırdıktan sonra hekimimizle ya da diyetisyenimizle yapacağımız görüşmeden sonra kullanacağımız takviyelere karar vermek yine burada çok önem taşıyor," diyerek, gereksiz veya yanlış takviyelerin faydadan çok zarar verebileceğini söyledi.

Son olarak Güneş, sağlıklı uzun yaşam planlarken etiket okumayı, uzmanına danışmayı ve vücudu tanımayı öncelik haline getirmeyi önerdi ve "Lütfen sosyal medyada başkalarının kullandığı, başkalarına iyi gelen takviyeleri kullanmayalım" uyarısını yineledi.

DİYETİSYEN GİZEM GÜNEŞ