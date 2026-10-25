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Turistik Doğu Ekspresi yeni sezona hazırlanıyor: biletler pazartesi 13.55'te satışta

Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kışında bireysel bilet satışları pazartesi 13.55'te başlayacak; tren Ankara ile Kars arasında toplam 70 sefer gerçekleştirecek.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezona hazırlanıyor: biletler pazartesi 13.55'te satışta

Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış seferleri açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonunda da yolcularını ağırlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, bireysel bilet satışlarının pazartesi günü saat 13.55'te başlayacağını ve trenin Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hareket edeceğini belirtti.

Sefer takvimi ve sayılar:

Bakanlığın açıkladığı plana göre Turistik Doğu Ekspresi bu kış her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferler 21 Aralık-10 Mart, Kars-Ankara yönündeki seferler ise 23 Aralık-12 Mart tarihleri arasında yapılacak. Ankara-Kars yönünde son sefer 10 Mart 2027'de, Kars-Ankara yönünde son sefer ise 12 Mart 2027'de planlandı.

Güzergah duruşları ve bilet bilgileri:

Program kapsamında Ankara-Kars hattında gezi amaçlı duruşlar Erzincan ve Erzurum istasyonlarında; Kars-Ankara hattında ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında yapılacak. Bakan Uraloğlu, yolcuların sadece tren yolculuğunu değil, aynı zamanda Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme fırsatı bulacağını vurguladı. Bireysel yolcular için bilet satışı pazartesi 13.55'te başlayacak ve biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ’NDE BİREYSEL BİLET...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ’NDE BİREYSEL BİLET SATIŞLARININ PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 13.55’TE BAŞLAYACAĞINI AÇIKLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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