Taşköprü köprübaşı meydanı modern yüzüne kavuşuyor

Taşköprü köprübaşı meydanı düzenlemesi tamamlanma aşamasında

Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülen Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi kapsamında, ilçenin girişinde bulunan Köprübaşı Meydanı modern ve düzenli bir görünüme kavuşturuluyor. Yapılan çalışmaların büyük bölümü tamamlanmış olup, proje son aşamaya gelmiştir.

projenin hedefleri:

Projeyle amaçlanan, meydanın tarihi doku ile uyumlu kalmasını sağlarken aynı zamanda kullanım rahatlığı ve estetiği artırmaktır. Düzenleme çalışmaları, hem yaya trafiğini kolaylaştırmayı hem de ilçeye girişte daha düzenli bir görünüm sunmayı hedefliyor.

çalışmaların son durumu:

Yetkililer yapılan işlerin tamamlanma noktasına geldiğini belirtirken, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da ilçe genelinde değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Arslan; meydanın, ilçeye yakışır bir görünüme kavuşmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KÖPRÜBAŞI MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ'NDE ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI.