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Gece nöbetinde kalp krizi geçiren uzman çavuş Oğuzcan Alma son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de gece nöbeti esnasında kalp krizi geçiren 27 yaşındaki Uzman Çavuş Oğuzcan Alma için Gebze'de askeri törenle toprağa verildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:11

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gece nöbetinde kalp krizi geçiren uzman çavuş Oğuzcan Alma son yolculuğuna uğurlandı

Gece nöbetinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti

Balıkesir'de görev yapan Uzman Çavuş Oğuzcan Alma (27), gece nöbeti sırasında aniden rahatsızlandı. Yapılan müdahalelere rağmen Alma'nın yaşamını yitirdiği belirtildi. Vefat haberi, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yeniköy nüfusuna kayıtlı olan askerin ailesine Gebze'nin Köşklüçeşme Mahallesi'ndeki evlerine ulaştırıldı.

Olayın seyri:

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Alma'nın nöbet sırasında kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahaleleri sonuç vermedi ve genç asker hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınları bilgilendirildi ve cenaze işlemleri için Gebze'ye getirildi.

Tören ve katılımcılar:

Alma için Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından askerler ve vatandaşların katıldığı törende dualar edildi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Bölük Komutanı Binbaşı Aytaç Karaoğlan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Oğuzcan Almanın naaşı dualarla alınarak Gebze Merkez Mezarlığına defnedildi.

BALIKESİR&#039;DE GECE NÖBETİ SIRASINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU 27 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN...

BALIKESİR'DE GECE NÖBETİ SIRASINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU 27 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ OĞUZCAN ALMA, KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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