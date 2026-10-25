Doğubayazıt'ta tarımsal destekle 20 ton buğday tohumu üreticiye ulaştı

Doğubayazıt'ta tohum dağıtımı gerçekleştirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yerel tarımsal destek programı kapsamında çiftçilere yüzde 70 hibe desteğiyle 20 ton buğday tohumu dağıtıldı. Program, ilçedeki üretimin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlendi.

Programın organizasyonu:

Dağıtım törenine Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat katıldı. Etkinlik, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle yapıldı ve tohum dağıtımı doğrudan üreticilere ulaştırıldı.

Çiftçilerle iletişim ve beklentiler:

Tören sırasında Kaymakam Ayvat, üreticilerle bir araya gelerek taleplerini ve görüşlerini dinledi. Üreticiler, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin değerlendirmelerini paylaşma fırsatı buldu.

Yerel yetkililer, dağıtılan tohumların ekim döneminde kullanılmasının, ilçe çapında üretim verimliliğinin artmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti. Destek programının, küçük ölçekli çiftçilere doğrudan fayda sağlaması amaçlanıyor.

DOĞUBAYAZIT’TA ÇİFTÇİLERE 20 TON BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI