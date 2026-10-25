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Kayseri Gastronomi Günleri'nde gökyüzü renklerle buluştu

Kayseri Gastronomi Günleri'nde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen havai fişek gösterisini Başkan Memduh Büyükkılıç vatandaşlarla birlikte izledi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri Gastronomi Günleri'nde gökyüzü renklerle buluştu

Gastronomi günleri alanı coşturdu

4. Kayseri Gastronomi Günleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde sürdü. Etkinliğin üçüncü gününde yöresel lezzetler, usta şeflerin sunumları ve sosyal programlar yoğun ilgi gördü; akşam düzenlenen havai fişek gösterisi ise görsel bir şölen oluşturdu.

etkinlikte öne çıkanlar:

Kent sakinleri festival alanına yoğun katılım sağladı. Organizasyonda Kayseri mutfağının zengin örnekleri tanıtıldı, usta şeflerin atölye ve sunumları dikkat çekti. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin gökyüzünü rengârenk aydınlatarak katılımcılardan büyük beğeni topladı. Gösteriyi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç de hemşehrileriyle birlikte izledi ve etkinlik coşkusuna ortak oldu.

başkanın değerlendirmesi:

Başkan Büyükkılıç, alan ziyaretinde vatandaşlarla sohbet etti, etkinliklerin kent hayatına kattığı canlılığı vurguladı. Katılımcılara yönelik memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Birbirinden kıymetli şeflerimiz, renkli etkinliklerimiz ve muhteşem gösterilerimizle yine hemşehrilerimizle bir aradaydık. Birlik ve beraberliğimiz, gönülden gönüle uzanan muhabbetimiz, sizlerin sevgisi daim olsun. İyi ki varsınız, iyi ki hep birlikteyiz".

Kayseri Gastronomi Günleri, kentin mutfak kültürünü geniş kitlelerle buluştururken sosyal ve kültürel etkinliklerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Festival, yerel lezzetlerin tanıtımının yanı sıra şehir yaşamına canlılık katan buluşmalara sahne oldu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; 4. KAYSERİ GASTRONOMİ GÜNLERİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; 4. KAYSERİ GASTRONOMİ GÜNLERİ KAPSAMINDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NDE DÜZENLENEN HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİNİ HEMŞEHRİLERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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