Üzümlü kaymakamlığı genç güreşçileri kabul ederek spora dikkat çekti

kaymakamlıkta kabul ve spora vurgu

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, Amatör Spor Kulüpleri Haftası kapsamında Kaymakam Hacı Osman Hökelekli güreş branşında başarı elde eden sporcuları makamında kabul etti. Kabulde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selami Sezer, antrenörler ile sporcular Safiye Mustafa, Medine Muhammetli ve Anzor Yasin yer aldı.

amatör sporu yaygınlaştırma hedefi

Ziyarette, amatör sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin spora yönlendirilmesi ön plana çıktı. Heyet, yerel idare ile spor kurumları arasındaki iş birliğinin genç yeteneklerin yetiştirilmesinde ve motivasyonun sürdürülmesinde kritik olduğuna dikkat çekti.

başarıların desteklenmesi ve tebrikler

Kaymakam Hökelekli, sporcuları ve emek veren antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Toplantıda, spor altyapısının güçlendirilmesi ve sporculara verilen desteğin artırılmasının gerekliliği vurgulandı; katılımcılar, başarılı gençlerin daha fazla teşvik edilmesi konusunda mutabık kaldı.

ÜZÜMLÜ’DE BAŞARILI GÜREŞÇİLER KAYMAKAMLIKTA AĞIRLANDI