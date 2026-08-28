Üzümlü’de toprak hareketliliği nedeniyle mahalle acil tahliyeye çağrıldı

Üzümlü’de Üçler Mahallesi Kurt Yuvası ve Korkoru Arkı çevresindeki toprak hareketliliği nedeniyle can ve mal güvenliği için acil tahliye uyarısı yapıldı.