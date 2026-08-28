Dolar 48,2417 +0,50%
Euro 56,2231 +0,01%
Bist 14.550,12 -0,17%
Altın Gram 7.235,13 +0,02%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 88,05 -0,53%
--°

Üzümlü’de toprak hareketliliği nedeniyle mahalle acil tahliyeye çağrıldı

Üzümlü’de Üçler Mahallesi Kurt Yuvası ve Korkoru Arkı çevresindeki toprak hareketliliği nedeniyle can ve mal güvenliği için acil tahliye uyarısı yapıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Üzümlü’de toprak hareketliliği nedeniyle mahalle acil tahliyeye çağrıldı

Üzümlü’de toprak hareketliliği yetkilileri harekete geçirdi

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, dağlık arazide gözlenen toprak hareketliliği sonrası yetkililer bölge için uyarı yayımladı. Üzümlü Belediyesi duyurusunda, özellikle Üçler Mahallesi Kurt Yuvası mevkisinin batı kısmı ile Korkoru Arkı’nın üst bölümündeki alanlarda hareketlilik tespit edildiği belirtildi.

Tahliye çağrısı:

Belediyenin açıklamasında, söz konusu alanın alt kısmında yapısı bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği nedeniyle acilen tahliye edilmesi istendi. Yetkililer, risk altındaki yapıdaki kişilerin kısa sürede güvenli bölgelere yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Korkoru Arkı’nın yanından geçen yolun, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılacağı bildirildi. Vatandaşlardan, heyelan riski bulunan bölgeye yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmeleri istendi.

Öte yandan, bölgede yaşanan toprak hareketliliği bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; bu kayıtlar, yetkililerin bölgedeki durumu izlemesine katkı sağlıyor.

ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE TOPRAK HAREKETLİLİĞİ PANİĞE NEDEN OLDU: TAHLİYE UYARISI

ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE TOPRAK HAREKETLİLİĞİ PANİĞE NEDEN OLDU: TAHLİYE UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tuzla’da İstasyon Mahallesi’nin park sorununa 42 araçlık ücretsiz çözüm
images

Kentin nefes alanı yenileniyor: Kültür Park'ta bakım ve konfor çalışmaları
images

Amasra'da sahile vuran ölü yunusa çocukların şefkati
images

Kandıra'da sahillere girişler iki gün boyunca durduruldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla temmuzda 142 milyon dolarlık ihracatla dış ticarette öne çıktı

Körfez basket Fenerbahçe sınavıyla taraftarına sesleniyor

Körfez Basket sezonu Fenerbahçe ile açıyor, hedefler yüksek

Tuzla’da İstasyon Mahallesi’nin park sorununa 42 araçlık ücretsiz çözüm

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza