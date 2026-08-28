Üzümlü’de toprak hareketliliği nedeniyle mahalle acil tahliyeye çağrıldı

Üzümlü’de toprak hareketliliği yetkilileri harekete geçirdi
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, dağlık arazide gözlenen toprak hareketliliği sonrası yetkililer bölge için uyarı yayımladı. Üzümlü Belediyesi duyurusunda, özellikle Üçler Mahallesi Kurt Yuvası mevkisinin batı kısmı ile Korkoru Arkı’nın üst bölümündeki alanlarda hareketlilik tespit edildiği belirtildi.
Tahliye çağrısı:
Belediyenin açıklamasında, söz konusu alanın alt kısmında yapısı bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği nedeniyle acilen tahliye edilmesi istendi. Yetkililer, risk altındaki yapıdaki kişilerin kısa sürede güvenli bölgelere yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Ulaşım ve güvenlik önlemleri:
Korkoru Arkı’nın yanından geçen yolun, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılacağı bildirildi. Vatandaşlardan, heyelan riski bulunan bölgeye yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmeleri istendi.
Öte yandan, bölgede yaşanan toprak hareketliliği bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; bu kayıtlar, yetkililerin bölgedeki durumu izlemesine katkı sağlıyor.
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