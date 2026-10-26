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Uzun süre aranan hükümlü İskenderun'da yakalandı ve tutuklandı

Hatay Emniyeti, İskenderun'da uyuşturucu ticareti suçundan 33 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.K.'yi yakalayarak tutukladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 08:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uzun süre aranan hükümlü İskenderun'da yakalandı ve tutuklandı

İskenderun'da aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucu E.K. adlı hükümlü ele geçirildi. Şahıs hakkında verilen hüküm, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında olup ceza miktarı 33 yıl 2 ay 15 gün olarak kaydedildi.

operasyon ve gözaltı:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, planlı çalışmalar ve saha takibi sonucunda E.K.'yi İskenderun'da gözaltına aldı. Yakalamaya ilişkin detaylar ve operasyonun yöntemiyle ilgili resmi kaynaklar, yapılan operasyonun aranan şahıslar listesindeki isimlere yönelik rutin icraatlardan biri olduğunu belirtti.

mahkeme süreci ve tutuklama:

İfadesi ve işlemleri tamamlanan E.K., adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen E.K., hükümlülük durumu gereği cezaevine teslim edildi ve yasal süreç devam ediyor.

İSKENDERUN’DA 33 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

İSKENDERUN’DA 33 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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